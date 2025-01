Felénél a Dakar 2025– Daniel Sanders erős tempót diktál a Red Bull KTM-mel

A hét azonban tele volt a fiatal tehetségek rekordjaival: a 22 éves Seth Quintero két szakaszt is nyert, míg a 19 éves dél-afrikai Saood Variawa egyet, aki megdöntötte és valószínűleg hosszú ideig tartja is majd a legfiatalabb szakaszgyőztes rekordját. Emellett a 48 órás maratoni szakaszt megnyerő 25 éves litván Rokas Baciuska is nagyot megy. Közülük azonban csak Quintero szerepel a top 10-ben, a kaliforniai versenyző a 9. helyen áll féltávnál, 1 óra 30 perces hátránnyal.

