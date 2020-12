Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is a Dakarral indítják az évet a világ legjobb offroad versenyzői. A Szaúd-Arábia dűnéivel vívott 43. verseny nemcsak a pilótákat, a járműveket is igencsak próbára teszi, amely a versenyzők szerint is a legnagyobb állóképességi megmérettetés. A dakari konvoj január 2-án rajtol, amely 7646 kilométernyi kőkemény csata után érkezik meg a dicsőséget jelentő végállomáshoz.