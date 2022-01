Dakar 2022 | Féltávnál al-Attijah, Sanders és Szotnyikov az élen

állt az élen. A helyzet a következő négy szakasz után is szinte változatlan maradt, így al-Attijah és Szotnyikov is az élen tölti a pihenőnapját.

Az autós kategóriában Carlos Sainz révén történelmi siker született, ugyanis először nyert szakaszt az új elektromos Audi, emellett pedig ez volt a spanyol versenyző 40. szakaszgyőzelme a Dakaron. Nasszer al-Attijah csak a nyolcadik lett, de így is növelni tudta előnyét az élen, ugyanis legfőbb üldözője, Sebastien Loeb kétszer is defektet kapott, ezzel pedig több mint félóra hátrányt szedett össze a katari mögött.

A pihenőnap előtti utolsó szakaszon egy 348 km-es etap várt az autósokra. Orlando Terranova meglepetésgyőzelmet aratott, az argentin 2015 után tudott ismét nyerni a legendás terepversenyen. A második helyen Mattias Ekström , a harmadikon Yazeed al-Rajhi érkezett meg. A versenyt féltávnál továbbra is al-Attijah vezeti, s bár a katari csak a tizedik helyen végzett, így is növelni tudta előnyét a szakaszon eltévedő Loeb előtt - a verseny felénél al-Attijah előnye 50 perc az immáron második al-Rajhival, és majdnem 52 perc Loebbel szemben.

