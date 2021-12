Dakar Rali | Néhány érdekesség a 2022-es verseny kapcsán

Dakar Rally Learn the story of this incredible annual event, …

A Dakar Rali a világ egyik legnépszerűbb motorsport eseménye melyet számtalan sztori övez - több olyan is, ami a színfalak mögött történik. Ez persze valahol természetes, hiszen a versenyre több mint 1000 ember utazik el (beleértve a versenyzőket, navigátoraikat és a cspatok különböző dolgozóit), hogy közel 7500 km-t versenyezzen Szaúd-Arábia sivatagjában. A mintegy ezer emberben egyvalami biztosan közös: mindegyikük rengeteg munkát fektetett bele, hogy eljuthasson idáig, és mivel óriási a tét, dráma is biztosan lesz.

biztosan nagyobb figyelem esik, akiknek minden lépésére kíváncsiak a rajongók, de izgalmas sztorit nemcsak náluk találni. Mi most egy-két szálat előástunk, amely biztosan izgalmas történeteket szül a néhány nap múlva rajtoló eseményen.

A legnagyobb sztárokra, mint Sébastian Loeb, Stéphane Peterhansel és Carlos Sainz biztosan nagyobb figyelem esik, akiknek minden lépésére kíváncsiak a rajongók, de izgalmas sztorit nemcsak náluk találni. Mi most egy-két szálat előástunk, amely biztosan izgalmas történeteket szül a néhány nap múlva rajtoló eseményen.

A 2WD buggikkal versenyzők továbbra is képesek a gumikban lévő nyomást a pilótafülkéből irányítani a hatékonyság és az üzemanyag-fogyasztás maximalizálása érdekében. A teljesítmény kiegyensúlyozása érdekében az FIA szabályokat vezet be a szívókorlátok méretére vonatkozóan.

