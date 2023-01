Carlos Sainz harcba száll a negyedik Dakar-trófeájáért

Már csak órák vannak hátra és elrajtol a 2023-as Dakar Rali, mely minden eddiginél érdekesebbnek és kihívásokkal telibbnek ígérkezik. Amióta Szaúd-Arábiában rendezik, a verseny talán most lesz a legkeményebb és leginkább embert próbálóbb: a pilóták összesen 8549 km-t tesznek meg 15 nap alatt – beleértve egy fárasztó négy napos "bemelegítést" a Rub' al-Khali sivatagban, más néven az üres negyedben.

A versenyen természetesen idén is ott lesznek a legnagyobb Dakar-sztárok és veteránok. A terep mindig tud számukra is újdonsággal s váratlan nehézséggel szolgálni, mely még a legeredményesebb pilótákat is próbára teszi. Eltökélt szándékuk azonban, hogy évről-évre megszelídítsék az új útvonalat. Carlos Sainz egyike a Dakar legnagyobb egyéniségeinek és legendáinak, aki pontosan tudja, mire számíthat, hiszen már háromszor is diadalmaskodott itt, és bízik abban, hogy ismét az első helyért küzdhet az Audi RS Q e-Tron volánja mögött.

Sainz sokat dolgozott az Audi RS Q e-Tron második változatának fejlesztésén, az Extreme E-ben – az első elektromos terepjárók bajnokságában – igyekezett minél jobban felkészülni a Dakarra, ráadásul Laia Sanz mellett a bajnoki címért harcolt. Így tehát a spanyol a tavalyi évvel ellentétben versenyen is kipróbálhatta az autót: részt vett a Marokkó Ralin, még az Open kategóriában is, amelyen győzelmet aratott. Ez a diadal magabiztosságot adott az Audi egész csapatának, beleértve Stéphane Peterhanselt és Mattias Ekströmet is.

Sainz rengeteget dolgozott azon, hogy versenyképessé tegye az Audit © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Szeretnék a csúcsra jutni, és történelmet írni azzal, hogy ezt egy hibrid autóval teszem

A 60 éves „El Matador”-ban ugyanaz a versenyszellem ég, mint ami mindig is jellemezte, és alig várja, hogy a Dakar Ralin és Szaúd-Arábia dűnéin küzdhessen.

„A Dakar picit olyan, mint a Le Mans-i huszonnégy óra: egy olyan verseny, amelyre évente csak egyszer kerül sor, és az ember már alig várja, hogy a pályán lehessen” – mondta el Sainz. "Ahogy közeledik, egyre hosszabbak a nappalok, és mindannyian alig várjuk a verseny kezdetét. Bevallom, hiába vagyok rutinos versenyző, amikor már csak pár nap van hátra, mindig kezdek izgulni, de ez jó érzés."

Sainz természetesen nem elégedett meg a három Dakar-győzelemmel, és kőkeményen hajt a negyedikre: a Matador szeretne történelmet írni azzal, hogy elsőként a verseny történetében egy elektromos meghajtású autóval ér fel a csúcsra. "Bár lépésről lépésre véghezvittem a projekteket a Volkswagennél, a Peugeot-nál és a MINI-nél, most lehetőségem van egy újabb nagyszerű dolgot letenni az asztalra az Audival. Szeretnék történelmet írni velük és egy hibrid autóval.”

Itt az ideje, hogy az Audi RS Q e-Tront a csúcsra vigyék © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A veterán pilóta két rali-világbajnoki címet nyert a Toyotával 1990-ben és 1992-ben, és 97 dobogót szerzett a WRC-ben. Összehasonlítható a raliban elért sikere a rally raid karrierjével? „Két teljesen különböző dologról van szó, és mindkettőt másképpen kell értelmezni” – mondta el.

"Az életem első szakasza a WRC-n volt. Nagyon sok kihívás elé állított és rengeteget tanultam. Mindig is az volt az álmom, hogy én legyek az első spanyol pilóta, aki világbajnok lesz. Ezt követően évről évre az új kihívásokat kutattam, mint most például az Audival. Fantasztikus egy ilyen kaliberű márkával dolgozni, és nagyon élvezem ezt a projektet, ahol rengeteg új technológiát ismerhetek meg. Bár nem kevés ralis rutin van mögöttem, olyan vagyok most, mint egy gyerek, aki új cipőbe lép. Tudom, hogy erre is jó lesz majd évek múltán visszatekinteni."

Most már a tavalyi tapasztalat is hozzáadódik, így jobban felkészültünk az idei Dakarra.

Sainz elárulta, hogy a részletek iránti megszállottsága és a maximalizmusa volt az ami miatt a '80-as évek elején ralizni kezdett. Ez a szerelem azóta sem múlt el benne, így ennek köszönhetően is csatlakozott az Audinak a projektjéhez. "Semmi kétség, ez egy nagyon más autó és más világ, mint az összes eddigi, amit vezettem - pedig elég sok van belőlük. Sok - mérnöki szempontból bonyolult - projektben vettem részt, kezdve a belső égésű motoroktól a feltöltött akkumulátorokkal hajtott villanymotorig. Ezekből mind rengeteget tanultam, és közben nagyon élveztem is."

Sainz ambiciózusabb, mint valaha © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Ez az első alkalom, hogy hibrid motorokkal dolgoztam. A fékvisszanyeréstől az energia-visszanyerésen át a virtuális differenciálművekig minden terület újdonsággal bír. Ez egy olyan új és különleges technológia, amely egyedi beállítást és még további kísérletezést igényel."

Bár az Audi Sport csapata nem szerepelt valami fényesen a legutóbbi Dakaron - és nem is tudta tesztelni az Audi RS Q e-Tront a 2022-es megerőltető verseny előtt -, Sainz ezúttal megfelelően felkészültnek érzi magát. "Ez egy olyan kihívás, amelyet nagyon vártam már tavaly is. Akkor sajnos nagyon kevés időnk volt felkészülni, most viszont megvan a tavalyi rutinunk, az év során elvégzett tesztek és az októberi Marokkó Rali tapasztalatai, így jobban felkészültünk."

Sainz ezúttal felkészültebbnek érzi magát © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sainz elárulta, hogy a riválisaikhoz képest lévő 100 kg-os extra súly, aggasztja. „A szezon során minden szükséges munkát elvégeztünk, de még mindig száz kilogrammal nehezebbek vagyunk riválisainknál” – mondja Sainz. "Szerencsére a felkészülésünk sokkal jobb volt, mint egy évvel ezelőtt, jobb a beállításunk, és reméljük, hogy nem lesznek mechanikai problémák."

Ami riválisait illeti, jelenleg egyértelműnek tűnik, hogy kik lesznek: Sébastian Loeb, Nasszer Al-Attijah és Stéphane Peterhanselt minden bizonnyal senkinek sem kell bemutatni, akivel még számolni kell talán idén, az Mattias Ekstrom és Jazid Al Rajhi. Összességében jó küzdelem lesz a Toyota Gazoo Racing, a Bahrain Raid Xtreme és a Team Audi Sport között.

A pályán ellenfelek, az életben barátok © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Sainz élettörténete kapcsán Live to Compete (A versenyzésért élni) címmel dokumentumfilm is készült , mely bemutatja a Matador Dakar előtti karrierjét is. A Red Bull TV-n elérhető filmben Sainz mesél a kezdetekről - a raliban megtett első lépésektől egészen a 2022-es Dakarig -, valamint a magánéletébe is beavat.

„A sportos oldalamon kívül, amit talán mindannyian ismernek, leginkább a személyes, családi oldalam érdekelheti az embereket” – mondja Sainz. "Vannak fejezetek, amelyek közvetlenül nem nagyon kapcsolódnak a motorsport világához, és inkább a legközelebbi barátaimra, magánéletemre koncentrálnak, de az irántam érdeklődőket ezek is közelebb viszik a gondolkodásmódomhoz, és ahhoz a világhoz, amelyben mozgok."

Azt gondoljuk, hogy a 2022-es Dakaron elért szakaszgyőzelem és a több mint egy éves felkészülés után senkit sem lepne meg, ha Sainz ismét Dakar Rali címért küzdene Szaúd-Arábiában, és tovább írhatná a verseny, a csapata és a saját maga sikertörténetét.

A 2023-as Dakar Rali 2022. december 31-én kezdődik, és 2023. január 14-én zárul.

Kövesd az eseményeket a Red Bull TV-n, amelynek appját ide kattintva tudod letölteni.