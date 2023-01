A négyszeres győztes katari előnye amiatt is duzzadt ekkorára, mert a hatodik szakaszon előbb Stéphane Peterhansel, majd Carlos Sainz is hibázott, így az Audi aznap tálcán kínálta az elhúzás lehetőségét al-Attijah-nak. A címvédő malmára hajtotta továbbá az is a vizet, hogy a harmadik helyről rajtoló Jazid al-Rajhi technikai hiba miatt kénytelen volt megállni, ezzel minden riválisa további hátrányba került Nasszerrel szemben.