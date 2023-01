A negyedik napon a 669 km-es harmadik szakasz várt a mezőnyre, ami az időjárás tükrében nem sok jóval kecsegtetett. Kétszer is leszakadt az ég, így az addig sem egyszerű körülmények még nehezebbé váltak. Az emiatt lerövidített etapot még az élről váró Sainz autója meg is adta magát a sártengerben. A javítás után is csak óvatosan tudott haladni, amivel összesen egy órát veszített. Nem volt szerencsésebb Sebastien Loeb sem, akinek szintén gondjai akadtak az autóval, igaz ő még felét sem vesztette annak az időnek, mint spanyol márkatársa.