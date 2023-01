Dakar 2023 | Sébastien Loeb négy szakaszt nyert meg zsinórban

volt az úr. A rutinos francia a szünnap előtti győzelmét követően a pihenőnap után is az első helyen érkezett meg.

A pihenőnapot követően egy 358 km-es szelektív szakasszal folytatódott a 2023-as Dakar Rali. A Rijád és Haradh közti távon ismét Sébastien Loeb volt az úr. A rutinos francia a szünnap előtti győzelmét követően a pihenőnap után is az első helyen érkezett meg.

