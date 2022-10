Hogyan választ dalt a DJ egy táncversenyen?

A Red Bull Dance Your Style versenyeken általában minden szempár arra két táncosra szegeződik, akik éppen csatáznak. Az ő feladatuk, hogy a megszólaló dalra a legjobb táncos produkciót mutassák be.

Ebben óriási szerepe van a DJ-nek, ugyanis, ha nem éreznek rá a zenére, akkor nem tudnak jó teljesítményt nyújtani. Itt jön képbe Kieran Crowe .

“A dal teljes mértékben meghatározza azt, hogyan fogod magad érezni a párbajban. Nem véletlenül töltök órákat azzal, hogy a legjobb lejátszási listákat állítsam össze a táncosok számára. Hiszen, ha érzed a dalt, akkor jó teljesítményt tudsz nyújtani” - árulta el Crowe a Red Bullnak.

Kieran különös figurája a versenynek, hiszen nem csak rutinos DJ, hanem fantasztikus táncos is, sőt korábban a Red Bull Dance Your Style-on is indult két alkalommal. Ennek köszönhetően tökéletesen érzi, hogy mennyire fontos a tánc és a zene közötti megfelelő kapcsolat és a jó dalválasztás.

“Voltam már olyan szituban, amikor épp párbajoztam és a DJ olyan dalt tett be, ami senkinek sem jött be. Mindenki unatkozott. Nagyon fontos a jó dal, hiszen a közönség a táncosból táplálkozik és fordítva.”

Ahogy Crowe fogalmaz, a kiválasztott zenének nagyon sok “szűrőn” kell átmennie, hogy végül a lejátszási listájára kerülhessen. Az első ilyen, a műfaj.

Azt tudni kell, hogy a mai utcai táncok, különböző műfajú zenékből erednek. A break a hip-hopból, a house dance a house-ból, a popping és a locking a funkból, míg a waacking a diszkóból.

Természetesen a műfajon belül is vannak olyan dalok, amik megfelelnek egy táncosnak és olyanok, amik nem. “Vannak például bizonyos BPM-ek és ritmusok, amik inkább táncra szabottak és vannak azok, amik nem túl alkalmasak egy párbajhoz.”

Kieran például a Destiny’s Child méltán híres slágerének, a ‘Bug A Boo’-nak a H-Town remixét választotta, mert ennél érzi úgy, hogy a táncos tud játszani a zenével.

“Ebben a dalban a BPM kellemes és lendületes. Szeretem, hogy a dalon belül is vannak hangsúlyok, amik lehetőséget adnak a táncosnak, hogy bizonyos részeket kiemeljen. Sok tracknél az a baj, hogy monoton, vagyis ugyanazok a loopok mennek újra és újra. Egy tánccsata olyan, mint egy beszélgetés, ahol nem mindegy, hogy milyen írásjelet használsz a mondatban.”

A másik dolog, amire odafigyelek egy dalnál, az a hangulata, a vibe-ja. Például a Red Bull Dance Your Style versenyeken inkább slágereket választok, amiket ismer és szeret a közönség. Ha egy utcai versenyen vagyunk, akkor mehetnek a kevésbé ismert dalok is, de a Red Bull Dance Your Style-on fontos, hogy a közönség ismerje és szeresse a dalokat.

“Nehéz volt egyébként olyan dalokat találni, amik a táncosoknak és a közönségnek is tetszettek, ugyanis a táncversenyeken általában elég underground dalok szólnak, valahonnan a ’70-es, ’80-as évekből, amiket valószínűleg soha életedben nem hallottál. Szórakoztató volt összeválogatni a dalokat a Red Bull Dance Your Style-ra.”

Az egyensúly megteremtése érdekében Crowe szereti feleleveníteni az elmúlt évtized ikonikus slágereit, így a 2022-es Red Bull Dance Your Style ausztrál döntőjében például volt CHIC , Busta Rhymes , Grandmaster Flash , és Salt N Pepa is. De a döntőben például Craig David ‘What’s Your Flava’ dala csendült fel.

Míg Crowe szereti a színpadon lévő táncosokhoz igazítani a dalokat, most mégis úgy döntött, hogy bárkik is kerüljenek a döntőbe, a Spice Girls “Spice Up Your Life’ dalát fogja adni nekik.

“Az a király ebben a dalban, hogy jó pár táncstílusnak jól áll. Ilyen például a waacking, a house dance, a poppers és a lockers is.”

Végső soron Crowe célja az, hogy a táncos és a közönség is jól érezze magát, valamint a zene és a tánc közötti kapocs még szorosabb legyen. Hiszen a táncosok akkor teljesítenek a legjobban, ha jó a dal, a közönség pedig akkor élvezi a versenyt, ha jó a tánc.