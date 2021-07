DomiNation Camp: már csak 6-an maradtak!

A kiválasztás egy kétkörös online válogatóval indult (erre jelentkeztek majdnem 200-an), ahonnan a legjobb 18 FIFA-játékos került be az élő versenyre, amit a Gamerlandben rendeztek meg – természetesen Molnár Gabó sem hagyta volna ki a tornát, mesélt is nekünk róla.

„Voltak olyan nevek, akiket régóta ismer a hazai mezőny, és meglepetések is akadtak, de éppen ez adja a szépségét ennek a játéknak. Az egyik legjobb dolog az volt, hogy végre visszatérhettek az élő események, ami azért teljesen más, mint otthon, kényelmes körülmények között versenyezni. És már az is hiányzott, hogy a gamerek versenyhangulatban találkozhassanak egymással. Haraszti Ádám és jómagam voltunk a kommentátorok, úgyhogy tényleg mindenki egy valódi sportrendezvényen érezhette magát.”

