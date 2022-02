BREAKING! Két előadással várja a rajongókat az utolsó Red Bull Pilvaker!

jubileumi, utolsó előadásának elsőbbségi jegyárusítása. Elővételben az elérhető jegyek több mint fele elfogyott már az első órákban, így a szervezők egy második, délutáni előadás jegykontingensét is elérhetővé teszik március 15-re.

A 2020-es, a Covid-helyzet miatt elmaradt Red Bull Pilvaker jegytulajdonosai elsőbbséggel kaptak lehetőséget jegyet váltani az idei eseményre, ahol a Pilvaker-csapat jelenlegi formájában most utoljára látható a színpadon. Mivel a március 15-i, 20 óra 30 perckor kezdődő előadásra alig maradt elérhető jegy, a szervezők úgy döntöttek, hogy február 9-től nem csak a maradék jegyekből válogathat a nagyközönség, hanem meghirdetnek egy második, délutáni előadást is. A szervezők ezzel szeretnék biztosítani minél több ember számára, hogy élőben, a Papp László Budapest Sportarénában élvezhessék a jubileumi, utolsó Pilvaker előadásokat.

Március 15-én ismét A Szavak Forradalmáé lesz a főszerep, egy minden eddiginél hatalmasabb, jubileumi műsorral készül a Pilvaker-csapat , akik ebben a formában most utoljára láthatók együtt a színpadon.

