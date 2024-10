EA FC 25: ezt várhatjuk az új karrier módtól

A valódi bajnokságok aktuális szezonja során az EA Sports feloldja a snapshotokat, mint további belépési pontokat a karrieredhez. Ezek különleges pillanatok - mint például Toni Kroos, aki a szezon végén jelentette be aktív pályafutása végét. Most itt a te pillanatod: a világbajnokot az utolsó szezonjában jelentős címekhez vezetheted - mielőtt látványos rajtot vesz az Icon League-ben.

A valódi bajnokságok aktuális szezonja során az EA Sports feloldja a snapshotokat, mint további belépési pontokat a karrieredhez. Ezek különleges pillanatok - mint például Toni Kroos, aki a szezon végén jelentette be aktív pályafutása végét. Most itt a te pillanatod: a világbajnokot az utolsó szezonjában jelentős címekhez vezetheted - mielőtt látványos rajtot vesz az Icon League-ben.

A valódi bajnokságok aktuális szezonja során az EA Sports feloldja a snapshotokat, mint további belépési pontokat a karrieredhez. Ezek különleges pillanatok - mint például Toni Kroos, aki a szezon végén jelentette be aktív pályafutása végét. Most itt a te pillanatod: a világbajnokot az utolsó szezonjában jelentős címekhez vezetheted - mielőtt látványos rajtot vesz az Icon League-ben.