EA FC 26 | Hogyan építs győztes csapatot Ultimate Teamben?!

Az Ultimate Team (UT) továbbra is az EA FC 26 legnépszerűbb játékmódja, melyben a szezon során összerakhatod a saját álomcsapatodat. A játékmód az elején talán kicsit bonyolultnak tűnik, de ne aggódj, hoztunk egy útmutatót, mely segít eligazodni mindenben. Csak kövesd az öt tippünket, rakd össze a tökéletes csapatot, és indulj el a győztes úton!

01 Hogyan működik a kémia, és miért olyan fontos ez?

Csapat az EA FC 26 Ultimate Teamben © FUTBIN/EA Sports

Miután meccseket nyersz és teljesíted a kihívásokat, megszerzed az első érméid, majd, amikor nekiállsz csapatot építeni, van egy dolog, ami talán mindenek felett áll: a kémia.

Hány kémiapontja lehet egy csapatnak?

Régebben 100 körül is járt ez a szám, de az EA FC 26-ban a maximum 33 kémiapont. Ez a játékosok egyéni kémiaértékeiből tevődik össze (minden játékos 0–3 pontos lehet). Ha mindenki kémiapontja 3-as, akkor 33-as, azaz tökéletes a csapatkémiád.

Hogyan számít a játékosok kémiája?

Egy játékos kémiáját a csapattársak határozzák meg. Három dologból tevődik össze: nemzetiség, liga és klub. Ha két játékos ugyanabból a klubból és ligából jön, erősítik egymást. Ha viszont különböző ligákból, klubokból és nemzetekből állnak, a kémia elenyésző lesz. Tehát célszerű olyan játékosokat kombinálni, akik ezekből a szempontokból kötődnek egymáshoz.

Fontos változás: az EA FC 26-ban nem kell egymás mellett lenniük a pályán ahhoz, hogy legyen kémia, elég, ha a kezdőben vannak. Tehát akár egy balhátvéd és egy jobbhátvéd ugyanabból a klubból is pozitívan dobhatja a csapatkémiát.

02 Miért érdemes foglalkozni a Squad Building Challenge-ekkel (SBC)?

Andrés Iniesta UT-legendaként tér vissza a játékba © EA Sports

Az SBC-k kulcsfontosságúak az Ultimate Teamben: játékosokat adhatsz el bizonyos jutalmakért - lehetnek csomagok vagy konkrét, ritkább játékosok. A csomagoknál szerencse is kell, az SBC-játékosok viszont gyakran időkorlátos, egyedi lehetőségek, és általában nem cserélhetők.

Ezért mindig gondold át, mit küldesz be: egy játékosnak mindig van értéke (cserélhető vagy nem), szóval egy SBC nem igazán “ingyen” megoldás, még ha nem is költöttél rá valódi pénzt. Olyan oldalak, mint a FUTBIN, megmutatják, mennyibe kerülhet egy SBC, és tippeket is találsz közösségektől, ha elakadnál.

03 Kereskedés - igazi gamechanger

Büntető az EA FC 26-ban © EA Sports

Miután összegyűjtöttél némi érmét és beletetted az energiát a csapatod felépítésébe, érdemes megóvni, amit elértél. A Transfer Market figyelése és az árak hullámzásának kihasználása az Ultimate Team egyik legfontosabb képessége. Ha jól időzítesz és tudod, mikor érdemes eladni vagy vásárolni, azzal hosszú távon nagy előnyt szerezhetsz más játékosokkal szemben.

Hogyan kereskedj sikeresen, türelemmel?

Az EA Sports FC 26 Ultimate Team világában a friss tartalmak megjelenése könnyen felkavarhatja a piacot, hiszen ilyenkor a játékoskártyák ára akár hirtelen is lezuhanhat. A legfontosabb tippünk, hogy ne ess pánikba. Különösen az értékesebb kártyáknál ezek a zuhanások többnyire csak átmenetiek, és egy kis idő után az árak általában visszapattannak.

Ha lemaradtál a tökéletes eladási pillanatról, ne kapkodj, és semmiképp se szabadulj meg a játékosoktól. Várd meg, amíg a piac lenyugszik. Sőt, ezek a mélypontok gyakran kiváló alkalmak lehetnek jó vételekre, amivel megerősítheted a csapatodat, vagy nyélbe üthetsz hosszabb távú befektetéseket.

A péntek a legfontosabb nap a héten

Az FC 26 Ultimate Team világában van egy időpont, amit érdemes megjegyezni: péntek este 7 óra. Ekkor érkeznek az EA új tartalmai – friss SBC-k, boltcsomagok és promóciós kártyák. A nagyobb promók általában ekkor indulnak, ez pedig az egész hét legfontosabb eseménye. Ha komolyan veszed a csapatépítést, érdemes mindig ebben az időben ránézni az UT-hírekre, mert egy új promó vagy SBC alaposan megmozgathatja a piacot, és akár a csapatod értékét is befolyásolhatja.

04 Csapatod erősítése ikonokkal és hősökkel

Sokak álma egy Zlatan csapat © EA Sports

Az ikonok és a hősök rendkívül népszerűek az EA FC 26 Ultimate Teamben, mind a minőségük, mind a kémia fokozása miatt.

Mi teszi különlegessé az ikonokat?

Az ikonok az Ultimate Team különleges legendái, akik között olyan korábbi klasszis játékosokat találunk, mint Pelé, Lothar Matthäus vagy Andrea Pirlo. Nem meglepő, hogy ezek a kártyák az egyik legértékesebbek a játékban. Ha egy ikont szeretnél megszerezni, két út áll előtted: vagy rengeteg érmét áldozol rá a piacon, vagy óriási szerencsével kihúzod egy csomagból.

Egy ikon mindig teljes kémiát kap, ha a saját posztján játszik. A csapattársait viszont csak akkor erősíti, ha ugyanabból a nemzetből származnak – minden más esetben nem ad plusz kémiát. Röviden: egy ikon mindig stabil pont a csapatban, de nem feltétlenül a kémiaépítés kulcsa.

Új ikonok az EA FC 26 Ultimate Teamben

Az EA FC 26 ikonjai © EA Sports

Idén tizenkét új ikon érkezik, köztük Zlatan Ibrahimović és Andrés Iniesta. Mindegyiknek két változata van: "Debüt" és "Champion". A "Debüt" verziók novemberben "Champion" verziókká frissülnek.

EA FC 26 ikonok Debüt érték Champion érték Zlatan Ibrahimović 86 92 Andrés Iniesta 86 92 Oliver Kahn 86 91 Alex Morgan 86 91 Toni Kroos 86 90 Caroline Seger 86 90 Marcelo 85 89 Giorgio Chiellini 85 89 Francesco Totti 85 89 Steffi Jones 85 89 Sissi 85 89 Cha Bum-Kun 85 89

Miért érdemes hősöket is bevetni?

A hősök olyan játékosok, akik karrierjük legendás pillanatait képviselik, és különleges, ligaspecifikus kémiát hoznak magukkal. Minden hős egy kicsit megerősíti a csapatod nemzetiségi kapcsolatát, a saját ligáján belül pedig extra kémialökést ad.

Mivel a csapatépítés legtöbbször a közös ligákra épül, a hősök rendkívül értékes kártyák lettek az EA FC 26-ban. Az ikonokkal együtt a játék egyik legerősebb kombinációját alkotják – ha egy ilyen duóra építed az álomcsapatodat, jó úton jársz a csúcs felé.

05 Hozd ki a legtöbbet az evolúciókból!

Angry Ginge az EA FC 26 bemutatóján © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Az evolúciók segítségével célok teljesítésével fejlesztheted a játékoskártyáidat az Ultimate Teamben. Egy aktív evolúció során akár háromszor is növelheted egy játékos összértékelését és statjait, beleértve az ügyességi mozdulatokat, a gyenge lábat, a munkabírást, a játékstílust és akár a másodlagos pozíciókat is.

Nem minden kártya fejleszthető: minden UT-szezonban megjelennek új evolúciós slotok, amelyekhez speciális feltételek tartoznak – pl. csak adott pozícióban vagy ligában szereplő játékosokat lehet fejleszteni. Az evolúciók azonban sokkal többet jelentenek egyszerű statnövelésnél: szórakoztató, személyre szabható módot kínálnak arra, hogy a saját játékosaidból valódi klubikonokat faragj.

Újdonságok az EA FC 26 Ultimate Teamben: kihívók és bajnokok

Az EA FC 26 két fontos változást hozott az Ultimate Teambe.

Először is, a korábbi rájátszás a bajnoki kvalifikációért teljesen megszűnt. Mostantól közvetlenül a Division Rivals ranglistán és a kvalifikációs pontokon keresztül juthatsz be a Bajnokok közé - egyszerűbben, gyorsabban és kiszámíthatóbban, mint eddig.

A másik újdonság a Challengers mód, amely a top divíziókon kívüli játékosoknak kínál új lehetőséget. Saját formátuma és jutalmazási rendszere van, így több játékos élheti át a Champions-élményt, miközben ez továbbra is a legmagasabb szintű kihívás marad az Ultimate Teamben.