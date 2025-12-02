EA FC 26 Ultimate Team | Szerezz coinokat könnyedén ezekkel a tippekkel

Az EA Sports FC 26 Ultimate Teamben a transzferpiac mesteri használata kulcsfontosságú, ha egy erős keretet szeretnél összerakni. Ebben próbálunk most segítségedre lenni, hogy néhány tippünkkel minél versenyképesebb csapatot építhess.

A coinfarmolás az EA FC 26-ban türelmet, helyzetek felismerését és a kockázat–hozam arány folyamatos mérlegelését igényli. Akár „fodder” játékosokat pörgetsz, akár figyeled a piac mozgását - mezekkel kereskedsz vagy SBC-kre spekulálsz -, a különböző módszerek kombinálása jelentősen növeli az esélyed a stabil profitra.

A legfontosabb mindig az, hogy maradj aktív, kövesd a piaci trendeket, és mindig igazítsd a stratégiádat az új promókhoz és friss tartalmakhoz. Ha mindezt rendszeresen megteszed, a coinok folyamatosan csörögnek befele.

A „fodder”- és a sima játékosok pörgetése

A coinszerzés egyik legegyszerűbb és legbiztosabb módszere a „fodder” kártyák forgatása. Ezek olyan alacsonyabb értékelésű játékosok, akiket ritkán használnak csapatokban, viszont rendkívül keresettek az SBC-k teljesítéséhez.

Jó példa erre a 84-es értékelésű játékosok köre. Ha sikerül őket 1 200 coin körül beszerezned, akkor a megfelelő pillanatban 1 700–2 000 coin között is eladhatod őket. Fontos azonban a diverzifikáció: ne rakj fel mindent egyetlen játékosra, és ne várd, hogy csak egy kártyatípus termeljen profitot. Mérd fel a kockázatot – így biztosabbak a pozitív eredmények!

A 84-es skillel bíró játékosokat alap, hogy meg tudd engedni magadnak © EA Sports

Egyszerűen fogalmazva: érdemes olyan játékoskártyákat vásárolni, amelyeknek alacsony a haszonkulcsa, mert bőséges a kínálat – majd eladni őket akkor, amikor hirtelen megugrik az igény. Ilyen pillanat például egy új SBC megjelenése.

Érdemes lehet az alacsonyabb összértékű kártyákra is fókuszálni. A legnépszerűbb ligák arany, közönséges játékosai stabilan megbízható választást jelentenek. Ezek a kártyák gyakran szükségesek egyes játékon belüli feladatokhoz, illetve kiváló kémiát biztosítanak különböző SBC-k teljesítéséhez.

Ez a módszer akkor működik a legjobban, amikor nagy a kínálat és alacsony a kereslet – például hétvégén, promóciók után. Ilyenkor érdemes bevásárolni, majd akkor eladni, amikor a kereslet megnő és a piac elmozdul felfelé.

Trendbefektetés

A piaci időzítés és a befektetési ciklusok megfelelő kihasználása komoly nyereséget hozhat, ha tudatosan és körültekintően végzed. Itt olyan kártyákra érdemes fókuszálni, amelyek már nincsenek csomagokban. A korábbi Team of the Week játékosok vagy régebbi promóciós lapok gyakran szépen felértékelődnek az idő múlásával.

Bizonyos időpontok különösen kedvezőek az eladásra. A Rivals jutalmak utáni csütörtöki napok, illetve a hajnali órák rendszerint kiemelkedő keresletet hoznak, így ezekben az időszakokban maximalizálhatod a bevételedet.

A piac a játék első heteiben a legkiszámíthatatlanabb, és éppen ez rejti a legnagyobb lehetőséget. A meta folyamatosan változik, új, értékes SBC-k érkeznek, a játékosok pedig igyekeznek gyorsan reagálni – ez pedig gyakran jelentős áringadozásokat és remek lehetőségeket kínál a profittermelésre.

Összességében: legyél türelmes, kövesd a piac ritmusát, és időzítsd jól a vásárlásokat és eladásokat. Ha mindezt következetesen teszed, stabilan növelheted a coinjaid számát és a maximumot hozhatod ki a befektetéseidből.

Fogyasztási cikkek kereskedelme

A fogyasztási cikkekkel való kereskedés vitathatatlanul az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb módja a profitszerzésnek. Nem feltétlenül kell játékosokra koncentrálnod: a klubtárgyak – felszerelések, jelvények, stadionok, mezek és logók – meglepően jövedelmezőek lehetnek. Számos Gold Rare fogyasztási cikket akár 500 érméért is könnyedén eladhatsz, ami gyors, biztos bevételt jelent.

A siker kulcsa a megfelelő szűrés. Olyan arany klubtárgyakat érdemes keresni, amelyeknek a maximális „Buy Now” ára 200 coin, míg a Gold Rare változatok esetében ez az érték 450. Ha ezeket ilyen áron sikerül megvásárolnod, később jókora profittal könnyedén továbbadhatod őket. Az ilyen tételek ára ritkán ingadozik, így – még ha nem is a legizgalmasabb módszer - stabil, kiszámítható befektetésnek számítanak.

A fogyóeszközök nagyszerű megoldást jelentenek © EA Sports

A fogyasztási cikkekkel való kereskedés további előnye, hogy kevésbé versenyzett terep. Kevesebb gamer figyeli a klubtárgyak piacát, mint a játékosokét, így gyakrabban tudsz lecsapni a valóban jó ajánlatokra.

Érdemes lehet olyan népszerű klubtárgyakba is befektetni, amelyek hosszabb távon értékesebbé válnak. Ez a stratégia különösen a játék elején működik jól, amikor még kevés van ezekből a tárgyakból a piacon, de később is biztosíthat tisztességes nyereséget.

Bronze Pack Method – lassú, de biztos profit

Ha egy biztonságos és hosszú távon is működő módszert keresel, a Bronze Pack Method (BPM) az egyik legmegfelelőbb stratégia az egész Ultimate Team-kereskedés során. Évek óta stabilan tartja magát, így ez egy valóban bevált cointermelő technika.

A bronz csomagok ára 750 érme. Ha a csomagban található összes játékost és klubtárgyat a minimális, 200 érmes "Buy Now” áron listázod, akkor gyakran már önmagában a tartalom is több mint 2000 cointot ér – amennyiben valaki azonnal megvásárolja őket. De még akkor is legalább 1500 coint profitot termelhetsz, ha néhány tételt csak idővel vesznek meg.

A módszer lényege egyszerű: a bronz kártyákra folyamatosan van kisebb-nagyobb kereslet az SBC-k, objektívek vagy speciális kihívások miatt, így szinte semmi nem megy kárba. Bár türelmet igényel, és nem a leggyorsabb út a gazdagodáshoz, hosszú távon stabil, alacsony kockázatú bevételi forrást biztosít.

A Bronze Pack Method lassú, de biztos profitot garantál © EA Sports

Ezüst tárgyak – 2026 egyik legnagyobb meglepetése

A 2026-os év meglepően erős időszakot hozott az ezüst kártyáknak. A speciális Silver ICON játékosok célkitűzésekben való megjelenése miatt rengeteg FUT-játékos kezdett el ezüst csapatot építeni – ez pedig az árak gyors emelkedését és az ezüstre építő kereskedési stratégiák felértékelődését hozta magával.

Az ezüst játékosok nemcsak a kezdőcsapatokban kaptak nagyobb szerepet, hanem az SBC-kben is fontos alapanyagokká váltak. Ez lehetőséget ad arra, hogy akár haszonszerzés céljából add tovább őket, akár megtartsd saját keretedhez.

Mindenképpen érdemes figyelni az aktuális célkitűzések és csapatépítési kihívások követelményeit, mert az ezüst játékosok ára szinte egyik óráról a másikra változhat. Aki időben reagál, könnyen nagyot kaszálhat ezen a hullámon.