EA Sports FC 24 – Tudj meg mindent a FIFA utódjáról!

A név mellett a játékot kiadó Electronic Arts (EA) most megszellőztetett néhány kulcsfontosságú infót, melyeket összegyűjtöttünk, és megosztunk veletek, hogy ezt is ugyanúgy várjátok, mint ahogy a FIFA nevű elődjét.

A név mellett a játékot kiadó Electronic Arts (EA) most megszellőztetett néhány kulcsfontosságú infót, melyeket összegyűjtöttünk, és megosztunk veletek, hogy ezt is ugyanúgy várjátok, mint ahogy a FIFA nevű elődjét.

A név mellett a játékot kiadó Electronic Arts (EA) most megszellőztetett néhány kulcsfontosságú infót, melyeket összegyűjtöttünk, és megosztunk veletek, hogy ezt is ugyanúgy várjátok, mint ahogy a FIFA nevű elődjét.

A virtuális futballban a szeptember vége már évek óta az új szezon kezdetét jelenti, ez pedig most sem változik: az

A virtuális futballban a szeptember vége már évek óta az új szezon kezdetét jelenti, ez pedig most sem változik: az EA Sports FC 24 standard verziója szeptember 29-én érkezik . Az új játékkal a feketeöves playerek számára az EA nem csak a szokásos háromnapos előzetes hozzáférést biztosítja a FIFA utódjához - az Ultimate Editionnel már szeptember 22-én, egy héttel a megjelenés napja előtt izzíthatod a gamepadet.

A virtuális futballban a szeptember vége már évek óta az új szezon kezdetét jelenti, ez pedig most sem változik: az EA Sports FC 24 standard verziója szeptember 29-én érkezik . Az új játékkal a feketeöves playerek számára az EA nem csak a szokásos háromnapos előzetes hozzáférést biztosítja a FIFA utódjához - az Ultimate Editionnel már szeptember 22-én, egy héttel a megjelenés napja előtt izzíthatod a gamepadet.

Standard vs Ultimate Edition

Standard vs Ultimate Edition

Standard vs Ultimate Edition

Az előzetes hozzáféréseken kívül az Ultimate Edition néhány egyéb bónuszt is tartalmaz, amelyek idén a következők:

Az előzetes hozzáféréseken kívül az Ultimate Edition néhány egyéb bónuszt is tartalmaz, amelyek idén a következők:

Az előzetes hozzáféréseken kívül az Ultimate Edition néhány egyéb bónuszt is tartalmaz, amelyek idén a következők:

Azok, akik augusztus 22-ig előrendelnek, egy UCL/UWCL hőskártyát is kapnak az Ultimate Teamben.

Azok, akik augusztus 22-ig előrendelnek, egy UCL/UWCL hőskártyát is kapnak az Ultimate Teamben.

Azok, akik augusztus 22-ig előrendelnek, egy UCL/UWCL hőskártyát is kapnak az Ultimate Teamben.

A játék címe mellett számos kisebb átnevezésre is számíthatunk az FC 24-en belül. A legtöbb FIFA-játékos által kedvelt "FUT" is más néven fog futni, az utód neve egyszerűen csak Ultimate Team. Hogy mi lesz a "FUT Champions" vagy a "FUT Draft" sorsa, arról csak találgatni tudunk, de nem lepődnénk meg egy hasonlóan zökkenőmentes adaptáción.

A játék címe mellett számos kisebb átnevezésre is számíthatunk az FC 24-en belül. A legtöbb FIFA-játékos által kedvelt "FUT" is más néven fog futni, az utód neve egyszerűen csak Ultimate Team. Hogy mi lesz a "FUT Champions" vagy a "FUT Draft" sorsa, arról csak találgatni tudunk, de nem lepődnénk meg egy hasonlóan zökkenőmentes adaptáción.

A játék címe mellett számos kisebb átnevezésre is számíthatunk az FC 24-en belül. A legtöbb FIFA-játékos által kedvelt "FUT" is más néven fog futni, az utód neve egyszerűen csak Ultimate Team. Hogy mi lesz a "FUT Champions" vagy a "FUT Draft" sorsa, arról csak találgatni tudunk, de nem lepődnénk meg egy hasonlóan zökkenőmentes adaptáción.

Ahogy elődjénél, úgy az FC 24-nél is "kettős hozzáférés" lesz, amely lehetővé teszi a játék régi és újgenerációs változatának elérését, feltéve, hogy a megfelelő konzol rendelkezésre áll. Az új konzolgeneráción továbbra is lehetőség lesz a régi generációs változatot elindítani, és olyanokkal játszani, akik még PS4-en vagy Xbox One-on nyomják.

Ahogy elődjénél, úgy az FC 24-nél is "kettős hozzáférés" lesz, amely lehetővé teszi a játék régi és újgenerációs változatának elérését, feltéve, hogy a megfelelő konzol rendelkezésre áll. Az új konzolgeneráción továbbra is lehetőség lesz a régi generációs változatot elindítani, és olyanokkal játszani, akik még PS4-en vagy Xbox One-on nyomják.

Ahogy elődjénél, úgy az FC 24-nél is "kettős hozzáférés" lesz, amely lehetővé teszi a játék régi és újgenerációs változatának elérését, feltéve, hogy a megfelelő konzol rendelkezésre áll. Az új konzolgeneráción továbbra is lehetőség lesz a régi generációs változatot elindítani, és olyanokkal játszani, akik még PS4-en vagy Xbox One-on nyomják.

A Playstation és Xbox mellett a játék PC-re és Nintendo Switch-re is megjelenik. Egyedül a Google Stadia játékosai maradnak hoppon a felhős játékszolgáltatás megszűnése miatt.

A Playstation és Xbox mellett a játék PC-re és Nintendo Switch-re is megjelenik. Egyedül a Google Stadia játékosai maradnak hoppon a felhős játékszolgáltatás megszűnése miatt.

A Playstation és Xbox mellett a játék PC-re és Nintendo Switch-re is megjelenik. Egyedül a Google Stadia játékosai maradnak hoppon a felhős játékszolgáltatás megszűnése miatt.

Mi a varázsszó a játékosok körében? Free to Play? A következő táblázatban megmutatjuk, hogy a Standard és az Ultimate Edition melyik rendszeren mennyibe kerül:

Mi a varázsszó a játékosok körében? Free to Play? A következő táblázatban megmutatjuk, hogy a Standard és az Ultimate Edition melyik rendszeren mennyibe kerül:

Mi a varázsszó a játékosok körében? Free to Play? A következő táblázatban megmutatjuk, hogy a Standard és az Ultimate Edition melyik rendszeren mennyibe kerül:

Több mint 30 bajnokság, 700 különböző klub és több mint 19 000 valódi labdarúgó vár ránk a játékban, és természetesen a Bajnokok Ligája, így nem kell aggódnunk, hogy kedvenc játékosaink nem lesznek ott. Ellenkezőleg: idén az első női nemzeti bajnokságot is köszönthetjük a játékban. Az Ultimate Teamben tehát először bővíthetjük álomcsapatunkat olyan női sztárokkal is, mint a tavalyi címvédő Sam Kerr vagy a DFB-csapatból Alexandra Popp.

Több mint 30 bajnokság, 700 különböző klub és több mint 19 000 valódi labdarúgó vár ránk a játékban, és természetesen a Bajnokok Ligája, így nem kell aggódnunk, hogy kedvenc játékosaink nem lesznek ott. Ellenkezőleg: idén az első női nemzeti bajnokságot is köszönthetjük a játékban. Az Ultimate Teamben tehát először bővíthetjük álomcsapatunkat olyan női sztárokkal is, mint a tavalyi címvédő Sam Kerr vagy a DFB-csapatból Alexandra Popp.

Több mint 30 bajnokság, 700 különböző klub és több mint 19 000 valódi labdarúgó vár ránk a játékban, és természetesen a Bajnokok Ligája, így nem kell aggódnunk, hogy kedvenc játékosaink nem lesznek ott. Ellenkezőleg: idén az első női nemzeti bajnokságot is köszönthetjük a játékban. Az Ultimate Teamben tehát először bővíthetjük álomcsapatunkat olyan női sztárokkal is, mint a tavalyi címvédő Sam Kerr vagy a DFB-csapatból Alexandra Popp.

Az EA Sports FC 24 Ultimate Edition a "Join the Club" mottóról szól: egy csapatfotó, amelyen a mai és a múlt nagyjainak színes egyvelege látható. Itt olyan ikonok pózolnak karöltve Bellinghammel, Haalanddal, Poppal és társaival, mint Rudi Völler és David Beckham.

Az EA Sports FC 24 Ultimate Edition a "Join the Club" mottóról szól: egy csapatfotó, amelyen a mai és a múlt nagyjainak színes egyvelege látható. Itt olyan ikonok pózolnak karöltve Bellinghammel, Haalanddal, Poppal és társaival, mint Rudi Völler és David Beckham.

Az EA Sports FC 24 Ultimate Edition a "Join the Club" mottóról szól: egy csapatfotó, amelyen a mai és a múlt nagyjainak színes egyvelege látható. Itt olyan ikonok pózolnak karöltve Bellinghammel, Haalanddal, Poppal és társaival, mint Rudi Völler és David Beckham.

A Hypermotion V-vel és a Frostbite Engine legújabb verziójával az EA forradalmat ígér nekünk idén. A virtuális profik animációi, mozdulatai és megjelenése 180 top játékos összegyűjtött adataiból alakulnak ki. Az új játékmenet mögött álló technológia azonban - az elődhöz hasonlóan - továbbra is a next-gen konzolok és a PC számára kedvez.

A Hypermotion V-vel és a Frostbite Engine legújabb verziójával az EA forradalmat ígér nekünk idén. A virtuális profik animációi, mozdulatai és megjelenése 180 top játékos összegyűjtött adataiból alakulnak ki. Az új játékmenet mögött álló technológia azonban - az elődhöz hasonlóan - továbbra is a next-gen konzolok és a PC számára kedvez.

A Hypermotion V-vel és a Frostbite Engine legújabb verziójával az EA forradalmat ígér nekünk idén. A virtuális profik animációi, mozdulatai és megjelenése 180 top játékos összegyűjtött adataiból alakulnak ki. Az új játékmenet mögött álló technológia azonban - az elődhöz hasonlóan - továbbra is a next-gen konzolok és a PC számára kedvez.

Amikor szeptember végén kinyitjuk az első csomagokat az Ultimate Teamben, a kártyákon először találkozhatunk női sztárokkal is. A játék különlegessége, hogy nemcsak erős női csapatot építhetünk majd, hanem egyenesen a pályára is küldhetjük őket egy férfi-női vegyes csapattal együtt.

Amikor szeptember végén kinyitjuk az első csomagokat az Ultimate Teamben, a kártyákon először találkozhatunk női sztárokkal is. A játék különlegessége, hogy nemcsak erős női csapatot építhetünk majd, hanem egyenesen a pályára is küldhetjük őket egy férfi-női vegyes csapattal együtt.

Amikor szeptember végén kinyitjuk az első csomagokat az Ultimate Teamben, a kártyákon először találkozhatunk női sztárokkal is. A játék különlegessége, hogy nemcsak erős női csapatot építhetünk majd, hanem egyenesen a pályára is küldhetjük őket egy férfi-női vegyes csapattal együtt.

Hogy pontosan hogyan fog működni az interakció, azt minden bizonnyal a hivatalos Ultimate Team-bemutatón fogjuk megtudni. Az azonban már biztos, hogy mostantól a lányok ugyanúgy jelen lesznek minden promón, SBC-n és hasonlókon, mint a férfiak, következésképpen a női ikonok és hősök is bekerülnek az Ultimate Team univerzumába.

Hogy pontosan hogyan fog működni az interakció, azt minden bizonnyal a hivatalos Ultimate Team-bemutatón fogjuk megtudni. Az azonban már biztos, hogy mostantól a lányok ugyanúgy jelen lesznek minden promón, SBC-n és hasonlókon, mint a férfiak, következésképpen a női ikonok és hősök is bekerülnek az Ultimate Team univerzumába.

Hogy pontosan hogyan fog működni az interakció, azt minden bizonnyal a hivatalos Ultimate Team-bemutatón fogjuk megtudni. Az azonban már biztos, hogy mostantól a lányok ugyanúgy jelen lesznek minden promón, SBC-n és hasonlókon, mint a férfiak, következésképpen a női ikonok és hősök is bekerülnek az Ultimate Team univerzumába.

Meg akarod írni a saját történetedet a pályán? Az FC 24 játékos karrierjében egy új személyiségrendszer lesz, amely a PlayStyle-okhoz igazodik. Természetesen ott van a klasszikus menedzseri karrier is, amely valószínűleg inkább az edzői stábra koncentrál majd, de várjuk meg a karriermód hivatalos bemutatóját, hogy többet tudjunk meg róla.

Meg akarod írni a saját történetedet a pályán? Az FC 24 játékos karrierjében egy új személyiségrendszer lesz, amely a PlayStyle-okhoz igazodik. Természetesen ott van a klasszikus menedzseri karrier is, amely valószínűleg inkább az edzői stábra koncentrál majd, de várjuk meg a karriermód hivatalos bemutatóját, hogy többet tudjunk meg róla.

Meg akarod írni a saját történetedet a pályán? Az FC 24 játékos karrierjében egy új személyiségrendszer lesz, amely a PlayStyle-okhoz igazodik. Természetesen ott van a klasszikus menedzseri karrier is, amely valószínűleg inkább az edzői stábra koncentrál majd, de várjuk meg a karriermód hivatalos bemutatóját, hogy többet tudjunk meg róla.

A "Lenghty" gyorsan biztosította volna helyét a FIFA 23 legvitatottabb témáinak listáján. Sőt: nagyban megváltoztatta a csapatépítést a FIFA 23-ban, mely sokáig a meta része volt. A Lengthy mellett a FIFA 23-ban a "Controlled" és a "Explosive" gyorsulási típusok is szerepeltek. Az FC 24-ben az úgynevezett kevert típusok kerültek bevezetésre. Ezek közé tartozik a "Controlled-Lenghty", a "Mostly Lengthy", valamint a "Controlled-Explosive" és a "Most-Explosive". Vajon az EA-nak sikerül-e jobban egyensúlyba hozni ezeknek a típusoknak az erejét, vagy ismét lesznek OP típusok? Drukkolunk!

A "Lenghty" gyorsan biztosította volna helyét a FIFA 23 legvitatottabb témáinak listáján. Sőt: nagyban megváltoztatta a csapatépítést a FIFA 23-ban, mely sokáig a meta része volt. A Lengthy mellett a FIFA 23-ban a "Controlled" és a "Explosive" gyorsulási típusok is szerepeltek. Az FC 24-ben az úgynevezett kevert típusok kerültek bevezetésre. Ezek közé tartozik a "Controlled-Lenghty", a "Mostly Lengthy", valamint a "Controlled-Explosive" és a "Most-Explosive". Vajon az EA-nak sikerül-e jobban egyensúlyba hozni ezeknek a típusoknak az erejét, vagy ismét lesznek OP típusok? Drukkolunk!

A "Lenghty" gyorsan biztosította volna helyét a FIFA 23 legvitatottabb témáinak listáján. Sőt: nagyban megváltoztatta a csapatépítést a FIFA 23-ban, mely sokáig a meta része volt. A Lengthy mellett a FIFA 23-ban a "Controlled" és a "Explosive" gyorsulási típusok is szerepeltek. Az FC 24-ben az úgynevezett kevert típusok kerültek bevezetésre. Ezek közé tartozik a "Controlled-Lenghty", a "Mostly Lengthy", valamint a "Controlled-Explosive" és a "Most-Explosive". Vajon az EA-nak sikerül-e jobban egyensúlyba hozni ezeknek a típusoknak az erejét, vagy ismét lesznek OP típusok? Drukkolunk!

Precíziós passzolás, precíziós lövészet & Swerve on Demand

Precíziós passzolás, precíziós lövészet & Swerve on Demand

Precíziós passzolás, precíziós lövészet & Swerve on Demand

Ez lehetőséget ad arra, hogy még jobban kontrollálhassuk a passzainkat és a lövéseinket. A játékok előrehaladtával egyre nagyobb figyelmet és precizitást igényelt, hogy pontos passzokat adjunk. Az EA Sports FC 24-ben ez megváltozhat: a lövéseknek mostantól sokkal pontosabbnak kell lenniük, és újabb passzok is lehetségesek lesznek, ha elég jól célzunk. Ráadásul a passzokhoz, akár "Szoboszlai féle" extra pörgést is adhatunk.

Ez lehetőséget ad arra, hogy még jobban kontrollálhassuk a passzainkat és a lövéseinket. A játékok előrehaladtával egyre nagyobb figyelmet és precizitást igényelt, hogy pontos passzokat adjunk. Az EA Sports FC 24-ben ez megváltozhat: a lövéseknek mostantól sokkal pontosabbnak kell lenniük, és újabb passzok is lehetségesek lesznek, ha elég jól célzunk. Ráadásul a passzokhoz, akár "Szoboszlai féle" extra pörgést is adhatunk.

Ez lehetőséget ad arra, hogy még jobban kontrollálhassuk a passzainkat és a lövéseinket. A játékok előrehaladtával egyre nagyobb figyelmet és precizitást igényelt, hogy pontos passzokat adjunk. Az EA Sports FC 24-ben ez megváltozhat: a lövéseknek mostantól sokkal pontosabbnak kell lenniük, és újabb passzok is lehetségesek lesznek, ha elég jól célzunk. Ráadásul a passzokhoz, akár "Szoboszlai féle" extra pörgést is adhatunk.

A szokásos kör vagy B gombbal történő szerelés mellett mostantól a vállon történő szereléssel (X vagy A) is ellökhetjük az ellenfelet, és elválaszthatjuk őt a labdától, ezáltal még hangsúlyosabb lehet a testtel való védekezés. Emellett még a "stop-ball tackle" tűnik ígéretesnek, hiszen ha sikerrel járnak, akkor a labda is azonnal megáll. Ezzel a fejlesztők a legutóbbi FIFA-részekből ismert frusztráló hatást próbálják ellensúlyozni, ahol a labda egy-egy szerelés után gyakran az ellenfél csapatánál maradt.

A szokásos kör vagy B gombbal történő szerelés mellett mostantól a vállon történő szereléssel (X vagy A) is ellökhetjük az ellenfelet, és elválaszthatjuk őt a labdától, ezáltal még hangsúlyosabb lehet a testtel való védekezés. Emellett még a "stop-ball tackle" tűnik ígéretesnek, hiszen ha sikerrel járnak, akkor a labda is azonnal megáll. Ezzel a fejlesztők a legutóbbi FIFA-részekből ismert frusztráló hatást próbálják ellensúlyozni, ahol a labda egy-egy szerelés után gyakran az ellenfél csapatánál maradt.

A szokásos kör vagy B gombbal történő szerelés mellett mostantól a vállon történő szereléssel (X vagy A) is ellökhetjük az ellenfelet, és elválaszthatjuk őt a labdától, ezáltal még hangsúlyosabb lehet a testtel való védekezés. Emellett még a "stop-ball tackle" tűnik ígéretesnek, hiszen ha sikerrel járnak, akkor a labda is azonnal megáll. Ezzel a fejlesztők a legutóbbi FIFA-részekből ismert frusztráló hatást próbálják ellensúlyozni, ahol a labda egy-egy szerelés után gyakran az ellenfél csapatánál maradt.