Mielőtt rátérnénk a csapatokra, még egy dolgot megemlítenénk: mindkét csapat hibrid - más szóval olyanok, melyekben különböző bajnokságokból származó játékosok szerepelnek. Ha hibrid csapatot választasz a szezon elején, annak döntő előnye van: nagyobb a választékod az olcsó és jó játékosokból. Az erős csapatkémia továbbra is fennáll, ha figyelsz arra, hogy azonos nemzetekből és klubokból származó játékosokat rakj be.

Az FC 24-ben a nők először kerülnek be az Ultimate Teambe - ugyanazzal a minősítési rendszerrel, mint a férfiak. Mindenképpen javasoljuk, hogy a csapatodba vegyél be nőket is! Sok kártya nagyon erős, és a női játékosok árai másképp alakulhatnak, mint a férfiaké, mivel még nem annyira felkapott a nagytömeg számára.

A hátsó négyes bal oldalán az AS Romát erősítő Leonardo Spinazzolát játszatjuk. Az olasz 91-es tempója és 79-es cselezőképessége arra predesztinálja, hogy a támadásokban is szerepet vállaljon. A védelem jobb szárnyán Marcos Llorente található. Az Atletico Madrid sztárját a legtöbben inkább belső középpályásként azonosítják, de jobbhátvédként is bevethető. A tempóra (89), a fizikalitásra (81), a cselezőkészségre (80) és a védekezésre (78) adott értékelésével pedig ezt is ajánljuk.

