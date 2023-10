EA Sports FC 24: így vághatsz bele low budgettal is az Ultimate Teambe

Ebben próbálunk most néhány tippel a segítségedre lenni, hogy a klubodat ékszerkereső géppé alakítsd anélkül, hogy lemerítsd a bankkártyádat. Annyit elöljáróban elárulunk: az RB Leipzig nagy segítségedre lesz.

Első ránézésre, bár ez a csapat talán nem tűnik világverőnek, nehéz lesz jobbat találni ebben a költségvetésben. Legalábbis az évnek ebben az időszakában. Kezdjük a sort hátulról Provedellel, a Lazio kapusával, aki 1.92 méteres magasságával elég stabil a kapuban. Számos neves streamer dicsérte, ráadásul lehetővé teszi, hogy Felipe Andersont is a csapatodba tehesd. A brazil egész jó sebességgel rendelkezik, agilis és egy dupla 4-es csillaggal élénkíti a széleket. De ami igazán nagy értékkel bír, az a Klostermann-Xavi Simons-Werner trió.

Aztán nézzünk egy kis liverpooli vonalat: a védelemben Joe Gomezzel nem vallasz szégyent, a harmóniát pedig tovább erősíti a szintén fiatal Ryan Gravenbech-Codi Gakpo kettős, így nagyon kevés pénzért egy nagyon jó box-to-box középpályást és egy sokoldalú szélsőt kapsz. Ami Xavi Simons-t illeti, ő egy izgalmas aláírás. Gyorsasága és 4 csillagos technikai képessége lehetővé teszi, hogy megfelelően támogassa a csatársort, de a szűk helyeken is kihúz a bajból. Ami Timo Wernert illeti, ő azért van, hogy a hálóba lője a labdát, és a tempójának súlyát az ellenfél védelmére terhelje.

