EA Sports FC 25 | Ők a legnagyobb potenciállal bíró támadótalentumok

Nehéz elképzelni az EA Sports FC 25 játékot karriermód nélkül, ugyanis, hacsak éppen nem a haverok ellen játszol, ez az egyik legizgalmasabb játékmód. A karriermód izgalma a csapatépítésben rejlik, melynek lényeges eleme, hogy olyan fiatal, de nagy potenciállal bíró játékosokat szerezz meg és építsd be a csapatodba, akikkel hosszú távon sikeres lehetsz.

Most ebben igyekeztünk segítségetekre lenni azzal, hogy felkutattuk az EA Sports FC 25 adatbázisát, és összegyűjtöttük a legnagyobb csatártehetségeket, akiket megszerezhetsz és beépíthetsz csapatodba.

Kicsit ellentmondásos "ígéretes tehetségnek" nevezni egy olyan játékost, aki már letette a névjegyét a világ futballjában, mindezt ráadásul úgy, hogy 16 évesen (épp a torna hajrájában töltötte be a 17. évét) meghatározó szerepet vállalt Spanyolország Európa-bajnoki győzelmében. Yamal klubcsapatában, a Barcelonában sem tétlenkedett, debütáló szezonjában 48 meccsen 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.

A fogszabályzós spanyol csodagyerek egész egyszerűen a sportág jövője, amit az is bizonyít, hogy 15 évesen, 9 hónaposan és 16 naposan a legfiatalabb játékos, aki valaha profi mérkőzést játszott. Yamalban az elejétől kezdve nyilvánvaló volt a benne rejlő potenciál, ami a cselezőképességében és hihetetlen bal lábában rejlett. Ha sikerül leszerződtetned őt az EA FC 25-ben, kétségtelen, hogy az egyik legnagyobb fogás lesz. Négy csillaggal a technikai képességek terén és 87-tel a mozgékonyság terén, a többi tulajdonságáról nem is beszélve, egyértelműen egy földönkívülivel állunk szemben.

Kilicsoy a török ifjúsági akadémia palántája, amelyhez 10 éves korában csatlakozott, és a ranglétrán folyamatosan lépkedve érte el azt, hogy ilyen fiatal kora ellenére kulcsszerepet játszik az egyik legnépszerűbb török klubnál. A játékosért több nagycsapat is érdeklődött, többek között a Tottenham, a Dortmund és az Ajax is, de a szélső/csatár inkább maradt Törökországban. Az EA FC 25-ben meglehetősen alacsony árról indul, ami nagyon megfizethetővé teszi őt, de négycsillagos bal lába és sokoldalú csatárként mutatott profilja hamarosan félelmetes fegyver lehet azoknak, akik csapatukban tudhatják.

