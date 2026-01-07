Edz úgy, mint Thor: edzéstrükkök a hollywoodi szuperhőstől
Melyek voltak a legnagyobb kihívások, amelyekkel Chris Hemsworth Thor szerepére való felkészítése során szembesültél, és hogyan építetted fel az edzéseit?
Ez az évek során alakult ki. Amikor a Thor 2 [Thor: The Dark World] után kezdtem vele dolgozni, tudott tömeget növelni, de nem érezte magát annyira funkcionálisnak, mert szeret szörfözni és aktívan élni. Mivel már annyiszor eljátszotta a szerepet, gyakorlatilag az izommemória miatt gyorsan tud méretet növelni, de meg akartam tartani az edzés mozgásos elemeit is. Ezért a nehézsúlyú tréningek mellé bokszolást, medvemászást és funkcionális mozgást is beiktattunk.
Az izomnövelés sok kalóriát követel. Hogyan közelíted meg ezt Chrisszel?
A Thor: Szerelem és mennydörgés című filmnél körülbelül a 4500 kalóriát céloztunk meg naponta. Amint hajnali 5-kor beült a fodrászhoz és a sminkeshez, hoztam neki egy 450 kalóriás ételt. Aztán két-három óránként hoztam egy másikat. A cél napi 10 alkalommal 450 kalóriás étkezés volt. Nem mindig érte el a 10-et - néha azt mondta: "Elegem van a kajából". Ilyenkor adtam neki egy 500-600 kalóriás turmixot. Chris a magasabb fehérjearányt kedveli, így ezek az étkezések nagyjából 40 százalék fehérjéből, 30 százalék szénhidrátból és 30 százalék zsírból állnak.
Mindenkinek azon kellene dolgoznia, hogy a legjobb verziója legyen önmagának.
A Chrisszel régóta fennálló kapcsolatod megkönnyíti az edzését?
Azt hiszem, ez egy kétélű fegyver. Egyrészt jól ismerjük egymást, és tudom, mi motiválja őt. De annak is meg kellett találnom a módját, hogy más kihívások elé állítsam. Ő szuperkompetitív. Én csak azt mondom neki: "Nem kell megcsinálnod." De megcsinálja. Vegyük a húzódzkodást - én megcsinálok 10 vagy 15-öt, és egy percen belül ő már többet csinál, mint én. Ez a versenyszellem hajtja őt.
Hogyan lehet elérni Chris ikonikus Marvel-fizikumát egészséges, fenntartható módon?
Nem akarok elvitatni semmit abból, hogy Chris milyen keményen dolgozik, de természetesen remek alapokkal rendelkezik, amikre építhet. A filozófiám a következő: mindenkinek azon kell dolgoznia, hogy a legjobb verziója legyen önmagának, erősebb és egészségesebb legyen.
Chris edzésstílusa arról ismert, hogy hatékony. Milyen stratégiák segítenek abban, hogy kevesebb idő alatt a legjobb eredményeket érje el?
Ez a struktúrán és a gyakorlatok kiválasztásán múlik. Nem edzünk egy óránál tovább, de az egy intenzív óra. Az összetett mozgásokra és a szuperszettekre összpontosítok, a kívánt eredmény alapján megfordítom az edzés menetét, és kihagyom a fölösleges dolgokat.
Azt mondtad, hogy a következetesség, az alvás, a táplálkozás és a stressz mind kulcsfontosságúak. Hogyan állítod be ezeket a területeket a zsúfolt napirendű ügyfelek számára?
Azok a srácok, akik az Instagramon azt mondják, hogy "minden nap hajnali 4-kor kelek, e-maileket küldök és edzek", két végén égetik a gyertyát. A legtöbb ember számára ez a minőségről szól, nem a mennyiségről. Ha egy program azt mondja, hogy heti hat napot edzünk, de ezek közül három edzés haszontalan, akkor jobban jársz, ha kiveszel egy napot a regenerálódásra.
A HYROX egy nagyszerű közösség - mindenki szurkol a másiknak, és csak a legjobbat próbálja kihozni magából.
A Centr applikáció szakaszosan halad az otthontól az edzőteremig, a kezdőtől a haladóig. Hogyan segítesz az embereknek kiválasztani a megfelelő kiindulási pontot és biztonságosan haladni?
A haladó szint alapvetően az, amit Chrisszel csinálok a Thor számára. Az alkalmazáson belül a program áttekintése világos képet ad arról, hogy hol tartasz. Ha kezdő vagy, aki még soha nem emelt súlyt, lépésről lépésre végigvezetünk, függetlenül attól, hogy van-e hozzáférésed edzőteremhez vagy sem.
Mi izgat téged a legjobban a HYROX-ban?
Ez egy nagyszerű közösség - mindenki szurkol a másiknak, és csak a legjobbat próbálja kihozni magából. Azoknak, akik már edzenek, ez egy jó módja annak, hogy teszteljék a kondíciójukat. Ha szeretsz futni és emelni, akkor ez egy szórakoztató kihívás, hogy megnézd, hol tartasz.
Annak, aki korlátozott idővel készül az első HYROX-ra, mi az első számú ajánlásod?
Ne ragadjon le túlságosan az ergonómiai versenyeken - mert ez csak két versenyszám. Az első alkalommal elkövettem azt a hibát, hogy túlságosan ezekre koncentráltam. A versenyen a nehéz lábmunka után futásokat végzel. Szóval, szerezz erős lábakat, és szokj hozzá a futáshoz. Már a futás alapszintjének kialakítása is masszívan segít. Ha valamilyen strukturált programot követsz - még ha az alapszintű is -, az mindig jobb lesz, mintha csak találgatsz.
Ha valaki ma szeretne úgy edzeni, mintha versenyezne, mi lenne az az egy gondolkodásmódbeli változás vagy edzési tipp, amit adnál neki?
Menj úgy, hogy tudod, a terved nem fog tökéletesen működni. Mindig lesz kihívás. Építsd fel ezt a mentális keménységet, és fogadd el - ez a versenyzés szépsége.
Tudj meg többet