Edz úgy, mint Thor: edzéstrükkök a hollywoodi szuperhőstől

Luke Zocchi tudja, mi kell egy szuperhős felépítéséhez. Már több mint 13 éve ő Chris Hemsworth személyi edzője - a színészé, aki leginkább Thor megformálásáról ismert a Marvel univerzumban. Ők ketten együtt nőttek fel gyerekkori barátokként Ausztráliában, és ma Zocchi gondoskodik arról, hogy Hemsworth tökéletes formában legyen, amikor a kamerák forognak. Az edzések megtervezésétől az étkezési szokások finomhangolásáig ő felel mindenért a kulisszák mögött, amivel biztosítja, hogy a Marvel egyik legikonikusabb hőse mindig úgy nézzen ki, ahogy kell.