edzőslista: Czirják Áron kedvenc edzős zenéi

A konditermek ugyan bezártak, de a mozgásról, edzésről attól még nem szabad lemondanunk. Már csak azért sem, mert formában kell tartanunk magunkat így karácsony előtt, amikor jól tudjuk, hogy könnyen felszaladhatnak a kilók… Otthon edzeni nyilván nehezebb egy fokkal, de ha az ember megtalálja a motivációját, na meg néhány ütős zenét, akkor azért nem akkora kihívás!

Ebben próbálnak meg most nekünk segíteni ismert arcok, akik természetesen nem álltak le, és ennek örömére hetente össze is állítanak nekünk egy 5-ös listát arról, hogy melyik zenékre szeretnek a legjobban edzeni.

Következzen most a Red Bull Ice Cross világbajnokság magyar versenyzője, Czirják Áron, aki konkrét edzéstervet készít nekünk: van zenéje a ráhangolódásra, a tréninghez, a „plusz egy körhöz” és még a nyújtáshoz is.

A karantén alatt nekem is volt olyan időszakom, amikor csak itthon tudtam edzeni. Nehezen veszi rá magát az ember, hogy akármit is csináljon, hiszen annyira kényelmes a kanapé. Ilyenkor kellenek a jó zenék, amik fel tudják dobni az ember hangulatát. Czirják Áron

Eminem: Lose Yourself

Ez általában az öltözőben megy, amikor még hangolódunk az edzésre.

AC/DC: Back in Black

Egy klasszikus mindig feldobja az edzés hangulatát.

Blue Stahli: Rockstar

Amikor ez szól, tudom, hogy pörögni kell.

Fort Minor: Remember the Name

Ez inkább kis motiváció a plusz egy körhöz.

KSI: Down Like That