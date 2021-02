edzőslista: Liu Shaolin Sándor kedvenc edzős zenéi

Liu Shaolin Sándor © MOKSZ

A konditermek ugyan bezártak, de a mozgásról, edzésről attól még nem szabad lemondanunk. Otthon edzeni nyilván nehezebb egy fokkal, de ha az ember megtalálja a motivációját, na meg néhány ütős zenét, akkor azért nem akkora kihívás!

Ebben próbálnak meg most nekünk segíteni ismert arcok, akik természetesen nem álltak le, és ennek örömére hetente össze is állítanak nekünk egy 5-ös listát arról, hogy melyik zenékre szeretnek a legjobban edzeni.

Következzen most az olimpiai világ- és Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó, Liu Shaolin Sándor.

„Ez a szám azért áll közel hozzám, mert amikor az olimpiai döntőre készültünk, ez ment az öltözőben.”

Queen: We Are The Champions

„Ez talán a szövege miatt fontos nekem.”

Justin Bieber: I'll Show You

„Szerintem a Creed egy nagyon motiváló film, mindenkinek ajánlom.”

Future: Last Breath

„Egy kis dubstep sosem maradhat ki a listából.”

Skrillex: Recess

„Szeretem az ilyen kis chillesebb rapszámokat.”