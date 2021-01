edzőslista: Popelka Liliána kedvenc edzős zenéi

Popelka Liliána © lilianapopelka

A konditermek ugyan bezártak, de a mozgásról, edzésről attól még nem szabad lemondanunk. Otthon edzeni nyilván nehezebb egy fokkal, de ha az ember megtalálja a motivációját, na meg néhány ütős zenét, akkor azért nem akkora kihívás!

Ebben próbálnak meg most nekünk segíteni ismert arcok, akik természetesen nem álltak le, és ennek örömére hetente össze is állítanak nekünk egy 5-ös listát arról, hogy melyik zenékre szeretnek a legjobban edzeni.

Következzenek most a legjobb női magyar wakeboardos, Popelka Liliána kedvenc edzős zenéi.

„Véleményem szerint azok a jó számok, amelyek a különleges hangzásuk mellett egy fontos üzenetet is hordoznak és segítik az embert a dolgokat több nézőpontból látni. Próbáltam pörgős zenéket összeállítani, bár alapvetően azért hallgatok zenéket hogy új dolgokat fedezzek fel és segítsenek a versenyek előtt relaxálni.”

A Lil Uzi Vert ritmusa segít a mozgásnál, feltölt energiával, és újult erővel, illetve kreativitással tudod folytatni az edzésedet.

Lil Uzi Vert: Sanguine Paradise

A The Weeknd az egyik kedvenc előadóm, szeretem a zenéinek a témáját és a dalszövegeinek mélységét.

The Weeknd: King Of The Fall

Lil Tracyt nem olyan régóta hallgatom, Lil Peep nyomán találtam rá, de rögtön megtetszett a zenei stílusa.

Lil Tracy: Ghost

Lil Peep szintén a dalszövegei és sajátos stílusa miatt fontos énekes számomra.

Lil Peep: Cobain (ft. Lil Tracy)

Xxxtentacion az emo rap stílust képviseli. Őt hallgatom a legrégebb óta a felsorolt előadók közül.