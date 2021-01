Deego: ha csak egy dalt hallgathatsz meg, ez legyen az

Ismét rapper vizekre evezünk, most

Ismét rapper vizekre evezünk, most Deego vallott nekünk arról, hogy mi az az egy dal, amit szerinte mindenkinek hallania kell.

Úgy tűnik, ez egy fogós kérdés, ugyanis a legtöbb előadó, akit eddig megkérdeztünk, legalább egy, de van hogy több napot is kért, hogy gondolkozhasson a végső válasz előtt. Azt elismerjük, hogy ez tényleg nem egy 5000 Ft-os kezdő kérdés, hiszen az is nagyban befolyásolja a döntést, hogy épp az adott pillanatban milyen hangulatban van az ember, meg hát gondoljunk bele, hogy mennyi zseniális dal van a világon...

