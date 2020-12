Fura Csé: ha csak egy dalt hallgathatsz meg, ez legyen az!

"Azért ajánlom ezt a dalt, mert két műfajt is képvisel egyszerre két olyan emberrel, akik jelenleg talán az egyik legnagyobbak a saját stílusukban. Ed Sheeran egyébként dadogott kiskorában és ha jól tudom, akkor Eminem et rappelt és így nőtte ki a dadogását. Nem csak neki volt nagy gyerekkori kedvence Eminem, hanem nekem is és nagyon örültem, amikor ők ketten összeálltak. Igaz, hogy most a dalról van szó, de nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy a klip is zseni lett!"