Szakács Gergő: ha csak egy dalt hallgatsz meg, ez legyen az!

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire imádjuk a sorozatokat, főleg az olyanokat, amikben szívünknek kedves emberek szerepelnek. Már kifaggattuk a hazai zenészeket a kedvenc filmjeikről, megtudtuk, hogy mi az az 5 dal, ami meghatározó volt életük során, most viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy szerintük mi az az egy nóta, amit minden embernek hallania kell.

Az első versenyzőnk a Follow the Flow énekese, Szakács Geri , aki amellett, hogy zseniális dalokat ír, a feldolgozások újragondolásában is nagyon otthon van. Az ő választása egy nagy klasszikusra esett, akinek az előadóját jó, hogy csak le kell írnunk, de kimondanunk nem! :)

Israel Kamakawiwo’ole - Somewhere over the Rainbow

És hogy miért?

“Ez a csávó fogott egy 1939-ben megírt filmzenét, elénekelte Hawaii-on egy szál ukulelével és valami olyat hozott létre, ami minden ember lelkébe becsempészi a trópusi meleget, ha csak egy percre is, és erre mostanában különösen nagy szükségünk van! Ez a dal tökéletesen megmutatja, hogy nem kellenek nagy megfejtések és hangszerelések, csak nagyon őszinte, tiszta tartalom, közlés és jót tenni akarás.”