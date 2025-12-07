Egy „laza” gyakorlat Horváth Laurától: lépcsőzés kézen járva (VIDEÓ)

Horváth Laura már ezerrel készül a World Fitness Project dániai döntőjére. Az idén alakított, háromállomásos crossfit viadal utolsó felvonása előtt Laura 910 ponttal a harmadik helyen áll, alig 30-cal elmaradva az éllovas Aimee Cringle-től, vagyis jó eséllyel pályázik az összetett bajnoki címre. Ráadásul közben duzzad az önbizalomtól, hiszen nemrég pályafutása során harmadszor is megnyerte az igen rangos Rogue Invitationalt.
A december 18-21. között zajló döntőre való monoton felkészülést Laura feldobta kicsit azzal, hogy maga mellé vette Nagy Benedek fitnesz creatort, aki egy videósorozat keretében próbálja meg elsajátítani Laura gyakorlatait.
A sorozat első részében Laura bemutatja nekünk, mi is az a World Fitness Project, a másodikban pedig Benit bedobja a mélyvízbe: egy gimnasztikai tológyakorlattal kell megbirkóznia, vagyis kézen járva kell teljesítenie egy lépcsős akadálypályát.
Már leírva is brutálisnak tűnik, még akkor is, ha megvan hozzá az ember kondija, Beninek nem is sikerült első két próbálkozásra az, ami Laurának játszi könnyedséggel összejön. De vajon harmadszorra sikerül? A videóból kiderül!