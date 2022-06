Már csak egyet kell aludni és kezdődik a Kolorádó!

Látva a heti időjárás előrejelzést, kb két lehetőség közül választhatsz: vagy lemész a Balcsira, vagy ami még ennél is jobb,

Látva a heti időjárás előrejelzést, kb két lehetőség közül választhatsz: vagy lemész a Balcsira, vagy ami még ennél is jobb, kijössz a Kolorádó Fesztiválra , élvezed az erdő hűsítő erejét, és hallgatod a jobbnál jobb zenéket.

Látva a heti időjárás előrejelzést, kb két lehetőség közül választhatsz: vagy lemész a Balcsira, vagy ami még ennél is jobb, kijössz a Kolorádó Fesztiválra , élvezed az erdő hűsítő erejét, és hallgatod a jobbnál jobb zenéket.

, ahol néhány fontos infóval is elláttunk benneteket, de ezúttal egy sokkal izgibb és érdekesebb anyagot hoztunk, amiben a fesztivál kommunikációs igazgatója,

Dekoráció téren is kerüljük a műanyagot, molinók helyett a természetes anyagokat preferáljuk. A látogatóink pedig szerencsére szinte egyáltalán nem dobják el szemetet, a bejáratnál kapnak csikktartót is. A szemetet egyébként szelektíven gyűjtjük, és a Cserkészparkkal közösen gondolunk a teljes terület rekultivációjára, például a füvesítésre a levonulásunk után. Ilyen törekvésünk még, hogy a fesztivál alatt repoharakban lehet kizárólag italokat vásárolni, a programfüzetünket csak online formában érik el a látogatók, illetve, hogy a fellépőket carsharing szolgáltatással hozzuk a fesztiválra.

Dekoráció téren is kerüljük a műanyagot, molinók helyett a természetes anyagokat preferáljuk. A látogatóink pedig szerencsére szinte egyáltalán nem dobják el szemetet, a bejáratnál kapnak csikktartót is. A szemetet egyébként szelektíven gyűjtjük, és a Cserkészparkkal közösen gondolunk a teljes terület rekultivációjára, például a füvesítésre a levonulásunk után. Ilyen törekvésünk még, hogy a fesztivál alatt repoharakban lehet kizárólag italokat vásárolni, a programfüzetünket csak online formában érik el a látogatók, illetve, hogy a fellépőket carsharing szolgáltatással hozzuk a fesztiválra.

Dekoráció téren is kerüljük a műanyagot, molinók helyett a természetes anyagokat preferáljuk. A látogatóink pedig szerencsére szinte egyáltalán nem dobják el szemetet, a bejáratnál kapnak csikktartót is. A szemetet egyébként szelektíven gyűjtjük, és a Cserkészparkkal közösen gondolunk a teljes terület rekultivációjára, például a füvesítésre a levonulásunk után. Ilyen törekvésünk még, hogy a fesztivál alatt repoharakban lehet kizárólag italokat vásárolni, a programfüzetünket csak online formában érik el a látogatók, illetve, hogy a fellépőket carsharing szolgáltatással hozzuk a fesztiválra.

Gasztronómiában is otthon vagytok, bőséges a választék. Olyanok is találnak majd megfelelő ételt, akik esetleg valamilyen érzékenységgel küzdenek? Mi volt a fő szempont a gasztro rész összeállításakor?

Gasztronómiában is otthon vagytok, bőséges a választék. Olyanok is találnak majd megfelelő ételt, akik esetleg valamilyen érzékenységgel küzdenek? Mi volt a fő szempont a gasztro rész összeállításakor?

Gasztronómiában is otthon vagytok, bőséges a választék. Olyanok is találnak majd megfelelő ételt, akik esetleg valamilyen érzékenységgel küzdenek? Mi volt a fő szempont a gasztro rész összeállításakor?