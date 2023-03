Először Magyarországon a Red Bull Jukebox!

– szinte minden lépését a közönség irányítja. Az interaktivitás a koncerten különleges LED-karkötők segítségével történik, de számos kérdésben már előzetesen is szavazhatnak az érdeklődők. A

A Red Bull Jukebox egyik nagy dobása, hogy az előadók – Magyarországon először Marics Peti és Valkusz Milán – szinte minden lépését a közönség irányítja. Az interaktivitás a koncerten különleges LED-karkötők segítségével történik, de számos kérdésben már előzetesen is szavazhatnak az érdeklődők. A VALMAR számai mellett feldolgozások, zenei műfajok és újrahangszerelések, valamint számos olyan izgalmas opció közül lehet majd választani, amelyek garantáltan rendhagyóvá és felejthetetlenné teszik az estét.

A Red Bull Jukebox egyik nagy dobása, hogy az előadók – Magyarországon először Marics Peti és Valkusz Milán – szinte minden lépését a közönség irányítja. Az interaktivitás a koncerten különleges LED-karkötők segítségével történik, de számos kérdésben már előzetesen is szavazhatnak az érdeklődők. A VALMAR számai mellett feldolgozások, zenei műfajok és újrahangszerelések, valamint számos olyan izgalmas opció közül lehet majd választani, amelyek garantáltan rendhagyóvá és felejthetetlenné teszik az estét.

Bár sem Marics Peti, sem Valkusz Milán számára nem ismeretlen terep, hogy zenei műfajok és a legkülönbözőbb előadók dalai között brillírozzanak, a Red Bull Jukebox számukra is tartogat kihívásokat. Most nem jelmezben és elmaszkírozva, más karakterben, hanem Petiként és Milánként kell magukévá tenni a különböző stílusokat. Ráadásul szinte mindenben a közönség dönt majd!

Bár sem Marics Peti, sem Valkusz Milán számára nem ismeretlen terep, hogy zenei műfajok és a legkülönbözőbb előadók dalai között brillírozzanak, a Red Bull Jukebox számukra is tartogat kihívásokat. Most nem jelmezben és elmaszkírozva, más karakterben, hanem Petiként és Milánként kell magukévá tenni a különböző stílusokat. Ráadásul szinte mindenben a közönség dönt majd!

Bár sem Marics Peti, sem Valkusz Milán számára nem ismeretlen terep, hogy zenei műfajok és a legkülönbözőbb előadók dalai között brillírozzanak, a Red Bull Jukebox számukra is tartogat kihívásokat. Most nem jelmezben és elmaszkírozva, más karakterben, hanem Petiként és Milánként kell magukévá tenni a különböző stílusokat. Ráadásul szinte mindenben a közönség dönt majd!