Érmes a vegyes és a férfi váltó is – remek zárás a világkupán

A 2021-es short track világkupa-sorozat utolsó napjához érkeztünk. A magyar csapat az elmúltkét hónapban igazán elkényeztetett minket, Liu Shaolin Sándor vezetésével szállították az érmeket, kedvenc korcsolyázónk pedig szombaton az 500 métert összetettben is megnyerte.

Shaolinnak aztán az 1000 nem sikerült igazán jól, bár sokáig a második helyen futott a negyeddöntőjében, váratlanul többen is előzték a hajrában, így végül nem sikerült a továbbjutás – sebaj, legalább rápihenhetett a váltókra.

Liu Shaoang és John-Henry Krueger más kevésbé, ugyanis mindketten sikerrel vették negyed-, majd elődöntős futamaikat is, vagyis A döntőbe jutottak.

Ezután jöhettek a váltók, ami talán a sportág legizgalmasabb versenyszáma. A vegyesben még az elődöntőt is vasárnap rendezték, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Krueger John-Henry és Liu Shaolin Sándor a futamát megnyerve jutott magabiztosan a fináléba. A döntőre aztán Krueger helyére jött Liu Shaoang, és a váltó a világkupa-sorozatban az eddigi legjobb teljesítményét nyújtva ezüstérmet szerzett!

Mindez ráadásul azt jelenti, hogy összetettben harmadikok lettek, és mivel a férfi és a női mezőnyben is meglesz a még szükséges két-két kvóta, a vegyesváltó ott lesz februárban Pekingben!

