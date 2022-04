A FIFA-sztár Yvng Savage új tréningszemléletet kapott Salzburgban

Az e-sport világában soha nem tudhatod, hol bukkannak fel a született zsenik. De a tehetség csak egy adott pontig elég, ha nem dolgozol, nem fejleszted maga, sosem leszel a legjobbak között. Thabo "Yvng Savage" Moloi példája is erre világít rá. Az egyik legígéretesebb FIFA-sztár 2018-ban került rivaldafénybe, amikor a VS Gaming FIFA Fesztiválon 512 játékost legyőzve megnyerte a versenyt. A rajongók és az egész szakma elámult Thabón, akinek ráadásul ez volt az első nagy versenye.

Yvng Savage izgatott volt amiatt, hogy egy új ország megismerése mellett új edzésmódszereket is tanulhat. Thabót lenyűgözték az Ausztriában látottak és az edzéskörnyezet. Látogatása során találkozott néhány e-sportolóval és magas szintű trénerrel is: „Sok klassz embert és személyiséget ismertem meg” – mondja.

A dél-afrikai e-sportolónak több a fejlesztését szolgáló játék is nagyon tetszett, főként a világítós gombnyomós, aminek az volt a célja, hogy javítsa Thabo reakcióidejét. Ez igazán hasznos készség tud lenni, amikor másodpercek töredéke alatt kell megfelelő döntést hozni. A trénerek szerint Yvng Savage remek készségekkel van megáldva, több teszten is kiválóra vizsgázott.

A tréningeken a mentális edzések mellett a fizikai állóképesség fejlesztésére is hangsúlyt fektettek, ami bár furcsán hangzik egy "fotelsport" esetében, fontos lehet. Az ausztriai trénerek megmutatták, hogyan kell kezelni az e-sportolók gyakori betegségeit, például a hosszan tartó ülés miatti hátfájást. Ez is nagyon fontos része a tréningnek, hiszen csak úgy tudsz megfellő módon koncentrálni, ha nincsenek zavaró tényezők.

Az edzők azt is elmagyarázták, hogy a fittség milyen hatással lehet rá mentálisan. Yvng Savage megfogadta, hogy mostantól rendszeresen látogatja az edzőtermet, és még a legegyszerűbb edzésekre is nagy hangsúlyt fektet. „Azt javasolták, hogy sétáljak, akár csak 30 percet. Ez bárhol és bármikor kivitelezhető, és nagyon jó hatással tud lenni.”

A tréning során Yvng Savage sok mindent tanult, és sok mindenre rájött. Ilyen például az is, hogy túlságosan belemerülhet a játékba, és néha elfelejt kimenni a szabadba, vagy akár enni egy-egy intenzív gyakorlás közben. „Sokszor volt olyan, hogy órákon át játszottam úgy, hogy nem ettem és nem is ittam. Pedig volt, hogy éhes voltam, de egyszerűen nem akartam felállni, és megszakítani a játékot. A trénerek segítettek felismerni, hogy mekkora jelentősége van a megfelelő szintű és idejű táplálékbevitelnek ahhoz, hogy a reakcióidőm és a figyelmem is fenn tudjam tartani."

