Az Msdossary-sztori, avagy egy FIFA "művész" története

Bár a futballmeccsek iránti szeretete soha nem lankadt, Msdossary figyelme egyre inkább áttevődött a virtuális térre, amihez masszívan hozzájárult az is, hogy még nagyon fiatalon, focizás közben egy igen súlyos sérülést szenvedett. Msdossary-t unokatestvéreivel játszva szippantotta be a FIFA, és elég gyorsan rá is jött arra, hogy van érzéke a játékhoz. Iszonyatosan jól találta meg a legjobb pozíciókat, formációkat még akkor is, amikor a legtapasztaltabb játékosok ellen játszott. A szaúdi e-sportoló több száz órát töltött a FIFA online módjaiban, amely során tökéletesítette technikáját, és éles játékérzékről tett tanúbizonyságot.