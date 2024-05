Euro 2024 | Gulácsi és Orbán is bekerült a magyar válogatott Eb-keretébe

Tegnap a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is közhírré tette 26 fős névsorát, melybe természetesen mindkét RB Leipzig-játékos bekerült.

Tegnap a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is közhírré tette 26 fős névsorát, melybe természetesen mindkét RB Leipzig-játékos bekerült.

Tegnap a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is közhírré tette 26 fős névsorát, melybe természetesen mindkét RB Leipzig-játékos bekerült.

Gulácsi eddig 52 alkalommal képviselhette a magyar nemzeti csapatot, az Eb előtti Írország és Izrael elleni felkészülési meccseken, valamint ezt követően Németországban tovább növelheti válogatott fellépéseinek számát. A 34 éves kapus már elkezdte az öltözői zrikákat lipcsei csapattársai felé, finoman jelezve, hogy ő is "hazai pályán" véd majd az Eb-n.

Gulácsi eddig 52 alkalommal képviselhette a magyar nemzeti csapatot, az Eb előtti Írország és Izrael elleni felkészülési meccseken, valamint ezt követően Németországban tovább növelheti válogatott fellépéseinek számát. A 34 éves kapus már elkezdte az öltözői zrikákat lipcsei csapattársai felé, finoman jelezve, hogy ő is "hazai pályán" véd majd az Eb-n.

Gulácsi eddig 52 alkalommal képviselhette a magyar nemzeti csapatot, az Eb előtti Írország és Izrael elleni felkészülési meccseken, valamint ezt követően Németországban tovább növelheti válogatott fellépéseinek számát. A 34 éves kapus már elkezdte az öltözői zrikákat lipcsei csapattársai felé, finoman jelezve, hogy ő is "hazai pályán" véd majd az Eb-n.