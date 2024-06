EURO 2024 | Ezek a Red Bull-játékosok folytatják a nyolcaddöntőben

, akiknek többsége (10-en) a nyolcaddöntőben is képviselteti magát.

A következőkben visszatekintünk, hogy az RB Leipzig, Red Bull Salzburg és a New York Red Bulls csapataitól hazájuk válogatottjába meghívott 16 játékos közül kik, hogyan teljesítettek eddig, és kik folytathatják a legjobb 16 között.

A következőkben visszatekintünk, hogy az RB Leipzig, Red Bull Salzburg és a New York Red Bulls csapataitól hazájuk válogatottjába meghívott 16 játékos közül kik, hogyan teljesítettek eddig, és kik folytathatják a legjobb 16 között.

A következőkben visszatekintünk, hogy az RB Leipzig, Red Bull Salzburg és a New York Red Bulls csapataitól hazájuk válogatottjába meghívott 16 játékos közül kik, hogyan teljesítettek eddig, és kik folytathatják a legjobb 16 között.

is, akinek ez a bő 10 perc jutott a 2024-es Eb-n.

színeiben a magyarok elleni találkozó végén pályára lépett a New York Red Bulls középpályása

is korábban kezdheti meg nyári szabadságát. Az RB Leipzig kapusa és védője egyaránt végigjátszották a magyar válogatott mindhárom csoportmeccsét, melyeken két vereség (Svájc ellen 1-3, Németország ellen 0-2) mellett a

találkozik a nyolcaddöntőben. Az RB Leipzig ikonja (11 éve erősíti a lipcseieket) a dán válogatott mindhárom döntetlennel végződő csoportmérkőzésen csereként lépett pályára (Szlovénia 1-1, Anglia 1-1, Szerbia 0-0). Nem sikerült a továbbjutás a két Red Bull Salzburg játékost is foglalkoztató 🇷🇸

A német válogatott Yussuf Poulsen 🇩🇰 Dániájával találkozik a nyolcaddöntőben. Az RB Leipzig ikonja (11 éve erősíti a lipcseieket) a dán válogatott mindhárom döntetlennel végződő csoportmérkőzésen csereként lépett pályára (Szlovénia 1-1, Anglia 1-1, Szerbia 0-0). Nem sikerült a továbbjutás a két Red Bull Salzburg játékost is foglalkoztató 🇷🇸 Szerbiának , mely az említett döntetlen mellett 1-0-ra kikapott Angliától, és 1-1-es döntetlent játszott Szlovéniával. A védő, Strahinja Pavlovic jó teljesítményt nyújtott, és a csapat mindhárom mérkőzését végigjátszotta, míg a 20 éves csatár, Petar Ratkov játékperc nélkül zárta első Eb-jét.

A német válogatott Yussuf Poulsen 🇩🇰 Dániájával találkozik a nyolcaddöntőben. Az RB Leipzig ikonja (11 éve erősíti a lipcseieket) a dán válogatott mindhárom döntetlennel végződő csoportmérkőzésen csereként lépett pályára (Szlovénia 1-1, Anglia 1-1, Szerbia 0-0). Nem sikerült a továbbjutás a két Red Bull Salzburg játékost is foglalkoztató 🇷🇸 Szerbiának , mely az említett döntetlen mellett 1-0-ra kikapott Angliától, és 1-1-es döntetlent játszott Szlovéniával. A védő, Strahinja Pavlovic jó teljesítményt nyújtott, és a csapat mindhárom mérkőzését végigjátszotta, míg a 20 éves csatár, Petar Ratkov játékperc nélkül zárta első Eb-jét.

mindhárom találkozón gól nélkül maradt. Az RB Leipzig csatára Portugália kapuját veheti be a nyolcaddöntőben.

A dánokhoz hasonlóan szintén három döntetlennel jutott tovább Szlovénia, melyben Benjamin Sesko mindhárom találkozón gól nélkül maradt. Az RB Leipzig csatára Portugália kapuját veheti be a nyolcaddöntőben.

A dánokhoz hasonlóan szintén három döntetlennel jutott tovább Szlovénia, melyben Benjamin Sesko mindhárom találkozón gól nélkül maradt. Az RB Leipzig csatára Portugália kapuját veheti be a nyolcaddöntőben.

is jó játékkal vette ki a részét a csapat továbbjutásából, a csoport mindhárom meccsét végigjátszotta. A 23 éves Red Bull Salzburg játékos,

A torna csoportkörének egyik meglepetését okozta az osztrák válogatott, mely csoportelsőként jutott tovább Franciaországot Hollandiát és Lengyelországot is megelőzve. Nyugati szomszédaink a franciák elleni 1-0-s vereség után a lengyeleket - többek közt

A torna csoportkörének egyik meglepetését okozta az osztrák válogatott, mely csoportelsőként jutott tovább Franciaországot Hollandiát és Lengyelországot is megelőzve. Nyugati szomszédaink a franciák elleni 1-0-s vereség után a lengyeleket - többek közt Christoph Baumgartner találatával - 3-1-re verték, majd a hollandokat szintén egy fordulatos meccsen 3-2-re legyőzve - itt gólpasszt adott az RB Leipzig középpályása - teljesítették a csoportot. Baumgartner a franciák és a lengyelek ellen végigjátszotta a találkozót, míg Hollandia ellen fél órát kapott. A másik lipcsei középpályás, Nicolas Seiwald is jó játékkal vette ki a részét a csapat továbbjutásából, a csoport mindhárom meccsét végigjátszotta. A 23 éves Red Bull Salzburg játékos, Flavius Daniliuc nem lépett pályára eddig. Ausztria a legjobb 16 között Törökországgal találkozik.

A torna csoportkörének egyik meglepetését okozta az osztrák válogatott, mely csoportelsőként jutott tovább Franciaországot Hollandiát és Lengyelországot is megelőzve. Nyugati szomszédaink a franciák elleni 1-0-s vereség után a lengyeleket - többek közt Christoph Baumgartner találatával - 3-1-re verték, majd a hollandokat szintén egy fordulatos meccsen 3-2-re legyőzve - itt gólpasszt adott az RB Leipzig középpályása - teljesítették a csoportot. Baumgartner a franciák és a lengyelek ellen végigjátszotta a találkozót, míg Hollandia ellen fél órát kapott. A másik lipcsei középpályás, Nicolas Seiwald is jó játékkal vette ki a részét a csapat továbbjutásából, a csoport mindhárom meccsét végigjátszotta. A 23 éves Red Bull Salzburg játékos, Flavius Daniliuc nem lépett pályára eddig. Ausztria a legjobb 16 között Törökországgal találkozik.