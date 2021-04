3 extra tipp, ami jól jön, ha futni indulsz

Korábban érintettük már a felkészülési időszakot, a távokat, az étkezést, sőt még a futóruházatot is, azonban van még néhány olyan dolog, amit mindenképp érdemes észben tartani, ha helyesen szeretnél hódolni a futás szenvedélyének.

Korábban érintettük már a felkészülési időszakot, a távokat, az étkezést, sőt még a futóruházatot is, azonban van még néhány olyan dolog, amit mindenképp érdemes észben tartani, ha helyesen szeretnél hódolni a futás szenvedélyének.

Korábban érintettük már a felkészülési időszakot, a távokat, az étkezést, sőt még a futóruházatot is, azonban van még néhány olyan dolog, amit mindenképp érdemes észben tartani, ha helyesen szeretnél hódolni a futás szenvedélyének.

Jöjjön most három extra tipp, amiket érdemes felírnod a

Jöjjön most három extra tipp, amiket érdemes felírnod a “minden, amit tudni érdemes a futással kapcsolatban” noteszedbe!

Jöjjön most három extra tipp, amiket érdemes felírnod a “minden, amit tudni érdemes a futással kapcsolatban” noteszedbe!

És ha már bemelegítés, akkor nem szabad elfelejteni a nyújtást sem, amit természetesen az edzés legvégére kell időzíteni. Bármennyire is elfáradtál, 5-10 percet szentelj az izmaidnak!

És ha már bemelegítés, akkor nem szabad elfelejteni a nyújtást sem, amit természetesen az edzés legvégére kell időzíteni. Bármennyire is elfáradtál, 5-10 percet szentelj az izmaidnak!

És ha már bemelegítés, akkor nem szabad elfelejteni a nyújtást sem, amit természetesen az edzés legvégére kell időzíteni. Bármennyire is elfáradtál, 5-10 percet szentelj az izmaidnak!