Ez volt ám az Eb-csoportkör! – az 5 legjobb pillanat

Lezajlott a labdarúgó Európa-bajnokság csoportköre, melyről elmondhatjuk: talán kicsit a várakozásokat is felülmúlta. Több jó meccs is akadt, sok meglepetés és sok dráma, no meg jó néhány csámcsogni való is. Összeszedtük a mi az 5 kedvenc momentumunkat – természetesen egy kicsit hazabeszélünk, hiszen a magyar válogatott és a Red Bull futballcsaládhoz köthető játékosok teljesítménye is megdobogtatta a szívünket.