Ezért imádtuk annyira a 2021-es Európa-bajnokságot!

Ez volt az első olyan torna, amit nem egy, kettő vagy három országban, hanem a teljes kontinensen rendeztek. Azt, hogy ez a lebonyolítás bevált-e, nem tisztünk eldönteni (a hírek szerint egy darabig nem rendezik meg újra hasonlóképpen), ugyanakkor nekünk csak kedves lehet a szívünknek, hiszen ennek köszönhetően történhetett meg, hogy Budapest is Eb-meccset rendezhetett, rögtön 4-et. És ezt megírni sem lehetett volna jobban: miután kiderült, hogy Puskás Aréna helyszín lesz, az is eldőlt, hogy a világbajnok Franciaország és az akkori címvédő Portugália is biztosan pályára lép itt kétszer, egyszer egymás ellen. Aztán Szoboszlai Dominik elintézte, hogy a mieink is ott lehessenek ebben a csoportban, ahol nem sok jót jósoltak nekünk, ehhez képest Németország ellen egy ki-ki meccset játszottunk a továbbjutásért. A müncheni 2–2-őt biztosan soha nem feledjük, ahogy a franciák elleni telt házas pontszerzést sem.