F1 | Verstappen győzött, a Red Bull kettős dobogót szerzett Amerikában

Amerikában újabb felvonásához érkezett a Max Verstappen - Lewis Hamilton csata a 2021-es Formula 1-es világbajnoki címért. A címvédő egyik kedvenc pályáján (Hamilton már ötször is győzött Austinban) a brit számított valamelyest esélyesebbnek, de idén azért meglehetősen más szelek fújnak, mert Verstappen és a Red Bull Racing is nagyon erős, ami már az időmérőn is megmutatkozott.