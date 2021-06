várhatott az élről. A Red Bull Racing pilótája mellett és mögött is a mercedeses várhatta a lámpák kialvását:

Időjárás szempontból bizonytalankodás előzte meg a 2021-es Francia Nagydíj rajtját, ugyanis a Paul Ricard felett igen komoly szürke felhők gyülekeztek. Az égiek végül úgy döntöttek, hogy száraz körülmények között rajtol el az 53 körös futam, amelyet Max Verstappen várhatott az élről. A Red Bull Racing pilótája mellett és mögött is a mercedeses várhatta a lámpák kialvását: Lewis Hamilton a holland mellől, Valtteri Bottas pedig mögüle leste, hátha hibázik riválisuk.

Így is történt: a rajtot követően a kettes kanyarnál kisodródott Max, amit Hamilton azonnal kihasznált, és megelőzte a hollandot. A sorrend ezt követően gyakorlatilag változatlan volt a 20. kör környékéig, ekkor kezdték meg az élboly tagjai is a kerékcseréket.

Elsőként Bottas ment ki, majd Verstappen, aki azt a taktikát választotta, hogy kimegy Hamilton előtt, ez pedig be is jött, a címvédő brit ugyanis nem tudott előtte visszajönni. Ekkor a még nem cserélő, negyedik helyről rajtoló Pérez állt az élen mögötte Verstappennel, így a Red Bull Racing két pilótája haladt az első két helyen.

Természetesen, ami késett, nem múlott, és Checo is kiment friss tappancsokért, így csapattársa lépett az élre és kezdte el növelni előnyét Hamiltonnal szemben.

