F1 Mexikói Nagydíj | Verstappen győzött, Pérez dobogón zárt hazai futamán

megpördült, így a külső ívről előző Verstappen átvette a vezetést. A holland nyomába természetesen a nagy rivális Hamilton eredt, s ha ez a britnek még nem lett volna elég, megkapta a nyakára Pérezt is.

A rajt azonban nemcsak izgalmasra, de sorsdöntőre is sikeredett: a lámpák kialvását követően a pole-pozícióból induló

A rajt azonban nemcsak izgalmasra, de sorsdöntőre is sikeredett: a lámpák kialvását követően a pole-pozícióból induló Valtteri Bottas megpördült, így a külső ívről előző Verstappen átvette a vezetést. A holland nyomába természetesen a nagy rivális Hamilton eredt, s ha ez a britnek még nem lett volna elég, megkapta a nyakára Pérezt is.

A rajt azonban nemcsak izgalmasra, de sorsdöntőre is sikeredett: a lámpák kialvását követően a pole-pozícióból induló Valtteri Bottas megpördült, így a külső ívről előző Verstappen átvette a vezetést. A holland nyomába természetesen a nagy rivális Hamilton eredt, s ha ez a britnek még nem lett volna elég, megkapta a nyakára Pérezt is.