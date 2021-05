Max mestermunka Monacóban – Verstappen nyert és a vb-pontverseny élére állt

technikai problémák miatt – a hazai pályán versenyző pilóta Ferrarijának a váltóval akadt gondja – nemhogy a rajthelyét nem tudta elfoglalni időben, de a versenyt is kénytelen volt kihagyni. A lámpák kialvása után tehát a Red Bull Racing hollandja úgy rajtolhatott az élről, hogy valójában csak a második rajtkockából kezdte meg a versenyt.

Max Verstappen a második pozícióból várhatta a Monacói Nagydíj rajtját, ám a pole pozíciót megszerző Charles Leclerc technikai problémák miatt – a hazai pályán versenyző pilóta Ferrarijának a váltóval akadt gondja – nemhogy a rajthelyét nem tudta elfoglalni időben, de a versenyt is kénytelen volt kihagyni. A lámpák kialvása után tehát a Red Bull Racing hollandja úgy rajtolhatott az élről, hogy valójában csak a második rajtkockából kezdte meg a versenyt.

Verstappen mit sem törődve a körülményekkel kiváló rajtot vett, és megtartotta vezető pozícióját. A Red Bull pilótája mögé Valtteri Bottas és Carlos Sainz Jr. soroltak be, de Lando Norris is ott tömörült az élbolyban.

Hatalmasat zárkózott a Red Bull Racing mexikói pilótája is: Sergio Pérez a kilencedik pozícióból vágott neki a futamnak, de néhány kört követően már négy helyet is javítva az ötödik helyen autózott.

Verstappen vezető pozícióját nem igazán veszélyeztette semmi, a holland kerékcseréje is hibátlanul lezajlott, és Pérez is elmondhatja mindezt a friss tappancsok időzítésével, amivel újabb egy pozíciót javított.

Bottas kiesésével Sainz örökölte meg a második pozíciót, de esélytelen volt még csak megszorongatni is Verstappent, egy sorral hátrébb viszont Pérez folyamatosan közeledett Norrisra, és szorongatni kezdte őt a dobogós helyért.

Néhány körrel a vége előtt a hetedik helyen autózó Hamilton ismét kiállt friss gumikért, amivel a leggyorsabb körért járó egy pontot vette célba, ez pedig végül meg is lett a címvédőnek. A brit számára más öröm azonban nem jutott ezen a versenynapon, ugyanis mindössze a hetedik helyen ért célba.

Verstappen viszont magabiztosan nyerte meg a futamot, s fő riválisa gyengébb eredményének köszönhetően a vb-pontverseny összetettjében is átvette a vezetést.

