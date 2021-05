F1: Verstappen második, Pérez negyedik lett a Portugál Nagydíjon

A lámpák kialvását követően is változatlan maradt a helyzet Portimaóban - legalábbis az első három helyezettet illetően - Pérezt ugyanis megelőzte

A lámpák kialvását követően is változatlan maradt a helyzet Portimaóban - legalábbis az első három helyezettet illetően - Pérezt ugyanis megelőzte Carlos Sainz Jr.

Bottas az újraindítást követően is sikeresen tartotta meg vezető pozícióját, kisvártatva viszont Verstappennek sikerült megelőznie a hibázó Hamiltont.

A Red Bull Racing hollandja ezt követően a másik Mercedest is célba vette, de nem igazán talált rajta fogást, sőt miközben próbálkozott Bottasszal szemben, a brit címvédő visszaelőzte őt.

S ha egy üzlet beindul: a hétszeres világbajnok a 20. körben csapattársát is megelőzte és élre állt.

A Red Bull Racing ezt követően bevetette a kerékcserét, amivel gyorsabb is lett, s erre reagálva Bottast is kihívták friss abroncsokért. A finn bár Verstappen előtt tért vissza, a hollandnak nem kellett sok idő és levadászta őt.

Sergio Peréz hacsak egy rövid ideig is de vezetett a portugál futamon