A Spanyol Nagydíjat is a második helyen zárta Max Verstappen

In For Softs And A Fastest Lap Attempt

Az élboly tagjai közül elsőként Verstappen lépte meg a kerékcserét, amivel szinte egyidőben Bottas is ment "pacskercserére", Hamilton azonban kivárt, s mire öt kör után ő is kiment, négymásodperces hátrányban tért vissza a Red Bull Racing hollandjához képest.

Az élboly tagjai közül elsőként Verstappen lépte meg a kerékcserét, amivel szinte egyidőben Bottas is ment "pacskercserére", Hamilton azonban kivárt, s mire öt kör után ő is kiment, négymásodperces hátrányban tért vissza a Red Bull Racing hollandjához képest.

Az élboly tagjai közül elsőként Verstappen lépte meg a kerékcserét, amivel szinte egyidőben Bottas is ment "pacskercserére", Hamilton azonban kivárt, s mire öt kör után ő is kiment, négymásodperces hátrányban tért vissza a Red Bull Racing hollandjához képest.