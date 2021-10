F1 | Kettős Red Bull dobogó a Török Nagydíjon

, hogyan lehet visszahozni egy futamot, hiszen akkor szintén motorcsere miatt a holland a mezőny végéről rajtolva egészen a második helyig küzdötte fel magát, így most Hamiltonon volt a sor, hogy bizonyítsa ezen képességét (a brit ráadásul a 14. helyről indulhatott).

Bottas jó rajtot vett, Verstappen pedig rögtön utána sorolt be, a holland mögött pedig Charles Leclerc igyekezett felvenni a pozíciót. Az első megpördülésre nem kellett sokat várni, a negyedik helyen haladó Pierre Gasly összeért Fernando Alonsóval , Pérez pedig kihasználva a helyzetet felkapaszkodott a negyedik pozícióba.

Hamilton az első körökben több pozíciót is javított, de az AlphaTauri újonca, Cunoda Juki már nehéz falatnak bizonyult, a japán ugyanis körökön keresztül visszaverte a címvédő támadásait.

A 32. körben utol is érte a mexikóit, de a Red Bull Racing pilótája több támadást követően is tudtára adta, hogy ez a bolt ezen a vasárnapi futamon zárva van. Hamilton kénytelen volt beletörődni, hogy nem bír Pérezzel, az újabb tőrdöfést pedig Verstappen élre állása jelentette számára.

