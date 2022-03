5 ok, amiért nagyon várjuk a 2022-es F1 idényt

A 73. F1 szezont azonban a szokásosnál is nagyobb érdeklődés és várakozás előzi meg, ami nagyban köszönhető a sportágban végbement szabályváltozásoknak, és az erőviszonyok egységesebbé tételének, kiegyenlítődésének. A tavalyi idényben - bár a konstruktőr szinten még a Mercedes volt az egyeduralkodó - egyéniben Max Verstappen megtörte Lewis Hamilton 2017 óta tartó hegemóniáját, ez pedig további izgalmat vihet be a száguldó cirkusz lüktető véráramába. A számos változásnak valamint az új technikai- és alkatrész szabályozásoknak köszönhetően gyakorlatilag minden istálló új lappal indul, ezáltal sokkal kiegyenlítettebbé válhat a mezőny.

A 73. F1 szezont azonban a szokásosnál is nagyobb érdeklődés és várakozás előzi meg, ami nagyban köszönhető a sportágban végbement szabályváltozásoknak, és az erőviszonyok egységesebbé tételének, kiegyenlítődésének. A tavalyi idényben - bár a konstruktőr szinten még a Mercedes volt az egyeduralkodó - egyéniben Max Verstappen megtörte Lewis Hamilton 2017 óta tartó hegemóniáját, ez pedig további izgalmat vihet be a száguldó cirkusz lüktető véráramába. A számos változásnak valamint az új technikai- és alkatrész szabályozásoknak köszönhetően gyakorlatilag minden istálló új lappal indul, ezáltal sokkal kiegyenlítettebbé válhat a mezőny.

A 73. F1 szezont azonban a szokásosnál is nagyobb érdeklődés és várakozás előzi meg, ami nagyban köszönhető a sportágban végbement szabályváltozásoknak, és az erőviszonyok egységesebbé tételének, kiegyenlítődésének. A tavalyi idényben - bár a konstruktőr szinten még a Mercedes volt az egyeduralkodó - egyéniben Max Verstappen megtörte Lewis Hamilton 2017 óta tartó hegemóniáját, ez pedig további izgalmat vihet be a száguldó cirkusz lüktető véráramába. A számos változásnak valamint az új technikai- és alkatrész szabályozásoknak köszönhetően gyakorlatilag minden istálló új lappal indul, ezáltal sokkal kiegyenlítettebbé válhat a mezőny.

Természetesen eddig is megvoltak a különböző szabályok a sportágban, viszont ezek többször is vita tárgyát képezték, illetve támadhatók voltak. A Nemzetközi Automobil Szövetség erre mindenképpen szeretett volna megoldást találni, így a szabályok egyértelmű lefektetésével és meghatározásával tisztábbá és érthetőbbé tette ezek alkalmazását a különböző versenykörülményekben. Ez pedig nem csupán azt segíti, hogy egy-egy vitás kérdés során senki ne jusson jogtalan előnyhöz a riválisaival szemben, de a nézők számára is átláthatóbb lesz egy-egy futam, ami hozzájárul a sportág további népszerűbbé válásához.

Természetesen eddig is megvoltak a különböző szabályok a sportágban, viszont ezek többször is vita tárgyát képezték, illetve támadhatók voltak. A Nemzetközi Automobil Szövetség erre mindenképpen szeretett volna megoldást találni, így a szabályok egyértelmű lefektetésével és meghatározásával tisztábbá és érthetőbbé tette ezek alkalmazását a különböző versenykörülményekben. Ez pedig nem csupán azt segíti, hogy egy-egy vitás kérdés során senki ne jusson jogtalan előnyhöz a riválisaival szemben, de a nézők számára is átláthatóbb lesz egy-egy futam, ami hozzájárul a sportág további népszerűbbé válásához.

Természetesen eddig is megvoltak a különböző szabályok a sportágban, viszont ezek többször is vita tárgyát képezték, illetve támadhatók voltak. A Nemzetközi Automobil Szövetség erre mindenképpen szeretett volna megoldást találni, így a szabályok egyértelmű lefektetésével és meghatározásával tisztábbá és érthetőbbé tette ezek alkalmazását a különböző versenykörülményekben. Ez pedig nem csupán azt segíti, hogy egy-egy vitás kérdés során senki ne jusson jogtalan előnyhöz a riválisaival szemben, de a nézők számára is átláthatóbb lesz egy-egy futam, ami hozzájárul a sportág további népszerűbbé válásához.