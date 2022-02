F1 2022 | Lehullt a lepel az RB18-ról

"Az idei szabályváltozásokkal az egész filozófia megváltozott a tavalyi évhez képest, ami azt jelenti, hogy az RB18 minden egyes alkatrésze más, mint a tavalyi autóé. Ez tiszta lapot jelent minden csapat számára, ami izgalmas F1-szezont vetít elő, és mire az első futamhoz érünk, az RB18 még csak nem is úgy fog kinézni, mint ma. Muszáj haladnunk és fejlődnünk, hogy versenyképesek legyünk. Ez a sportág annak is a versenye, hogy ki tudja jobban megugrani ezt a fejlesztést. Hiszünk abban, hogy jó autónk van és lesz 2022-re, az RB18 fantasztikus, és alig várom, hogy a versenypályán lássam. 2021 nagyszerű év volt, amit a lehető legszebben sikerült zárnunk. Idén az a célunk, hogy megvédjük a világbajnoki címünket. Nagy kihívás lesz ez az egész istálló és Max számára, és azt se felejtsük el, hogy Checo személyében van még egy erős pilótánk. Nagyon bizakodó vagyok" - mondta el Horner.

