Válaszként Max ugyanazt lépte meg, mint korábban, amint megelőzték, ismét kiment friss gumikért, amelyeken visszatérve visszaelőzte a monacóit. Húsz körrel a vége előtt a második cseréjét is letudta a Ferraris, s amint visszament újra megelőzte Verstappent. Közben a harmadik helyen vitézkedő Sainz is megérkezett Max nyakára, a spanyol autója azonban motorhiba miatt lelassult, így nemhogy előzni nem tudott, de a versenyt is fel kellett adnia. Mindezek tetejében még az autója is kigyulladt, így virtuális biztonsági autós időszakot rendeltek el.