F1 | Verstappen-győzelem, és kettős Red Bull-siker a Spanyol Nagydíjon

Néhány körrel később Carlos Sainz és Max Verstappen is kavicságyba csúszott, amivel utóbbi két pozíciót vesztett, előbbi pedig a top tízből is kicsúszott. George Russell ezzel megörökölte a második helyet, de megkapta a nyakára a Red Bull párosát, a címvédő pedig a 14. körben ki is ment kerékcserére.