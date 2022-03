F1 | Óriási csatában Verstappen-siker Dzsiddában

A dzsiddai szabadedzéseket a Bahreini győztes Leclerc uralta, az őrült időmérőn viszont meglepetésre Sergio Pérez volt a legjobb, így a mexikói pilóta vitte el a pole-pozíciót, és pályafutása során először rajtolhatott az élről. Érdekes számadat: Checo 11 éve szerepel a Formula 1-ben, ami alatt 215 időmérőt teljesített, és most először sikerült megszereznie a rajtelsőséget. A Red Bull Racing mexikói pilótája a tőle megszokott humorral értékelte ezt:

"Beletelt néhány versenybe mire összejött, de azt hiszem megadtam a módját. Micsoda őrült kör volt... ha ezerszer nekifutnék még, akkor sem hiszem, hogy meg tudnám ismételni ezt az egyet. A szabadedzések után nem hittem volna, hogy ilyen meccset nyomhatunk a Ferrarival, de sikerült. Remélem, hasonlóképpen alakul a futam is" - mondta el az élete első F1-es pole-pozícióját megszerző Pérez.

A mexikói versenyző néhány kört követően az előnyét is tudta növelni, majd a 16. körben - mint utólag kiderült, pechjére - kihajtott friss gumikért. A visszatérése után ugyanis egy előre nem kalkulálható esemény következett: Latifi falhoz vágódott, így jöhetett a biztonsági autó, ami ingyen kerékcserét biztosított a mezőnynek, és ezzel hátrányba hozta Pérezt.

