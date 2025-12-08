Max Verstappen utolsó győzelmét aratta 2025-ben
© Getty Images / Red Bull Content Pool
Forma 1

F1 | Verstappen-győzelemmel zárult a 2025-ös idény Abu-Dzabiban

Az Oracle Red Bull Racing pilótája mindent megtett, és a pole pozícióból indulva megnyerte a szezonzárót, de a harmadikként befutó Norrisé lett a világbajnoki cím.
RedBull.hu / BL via redbull.pl
6 perc olvasásPublished on

Része a hírnek

Max Verstappen

Already considered one of the greatest drivers in the sport's history, Dutch ace Max Verstappen is now a four-time Formula One world champion.

NetherlandsNetherlands

Yuki Tsunoda

Japan's latest F1 hero, Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing, all the way to Formula One.

JapanJapan

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FranceFrance

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

New ZealandNew Zealand
Egészen 2021-ig kell visszalapozni az F1-naptárban, amikor világbajnoki címről döntő idényzárót rendeztek Yas Marina villanyfényes pályáján Abu-Dzabiban. Akkor Max Verstappen egy utolsó körös drámai előzéssel maga mögé utasította Lewis Hamiltont, és ezzel megszerezte első világbajnoki címét.
A négy évvel ezelőtti szezonzáróhoz képest most az volt a különbség, hogy Max Verstappen mellett a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri is eséllyel pályázott a 2025-ös világbajnoki címre - igaz a feltételek meglehetősen mások voltak. Max Verstappen számára a győzelem sem ért automatikus címvédést, kellett volna hozzá az is, hogy a futam előtt őt 12 ponttal megelőző Lando Norris ne legyen dobogós, míg Piastrinak csak matematikai sansza volt a vb-címre. Ennek kapcsán ITT írtunk részletesebben.
Verstappen, Norris és Piastri küzdöttek a világbajnoki címért a szezonzárón

Verstappen, Norris és Piastri küzdöttek a világbajnoki címért a szezonzárón

© Getty Images / Red Bull Content Pool

A híres Yas Marina versenypályán rendezett Abu-Dzabi Nagydíjjal lezárult a rendkívül simának induló, aztán elképesztő fordulatokban bővelkedő 2025-ös Formula 1-es szezon. Bár ez volt az utolsó futam, a hangulat itt hágott a tetőfokára, így a mezőny igazi éles küzdelemre készült az éjszakai fények alatt. Az, hogy Verstappen a gyengébb szezonkezdés és a McLaren korai fölénye után egyáltalán versenyben volt, az idény legnagyobb meglepetéseként marad benne a köztudatban, és olyannyira nem számolt ezzel Max és családja sem, hogy édesapja éppen Dél-Afrikában ralizott a hétvégén, édesanyja pedig más elfoglaltságai miatt nem tudott elutazni Abu-Dzabiba – így Verstappen a megszokottnál kisebb családi kísérettel vágott neki a döntőnek.
A versenyhétvége már pénteken jól indult számára, és a lendület a kvalifikáción is kitartott. Verstappen megszerezte a pole pozíciót, ami a szezonban már a nyolcadik, karrierje során pedig a 48. rajtelsősége volt. A Red Bull pilótája két tizedmásodperccel bizonyult gyorsabbnak Norrisnál, míg Piastri a harmadik helyre kvalifikált, és George Russell lett a negyedik. A Q3-ban Verstappen jövő évi csapattársa, Isack Hadjar a kilencedik helyet szerezte meg, míg az egyelőre utolsó Red Bull-futamára készülő Cunoda Juki a tizedik rajtkockát csípte el.
Verstappen a pole pozícióból rajtolt a 2025-ös szezonzáró Abu-Dzabi GP-n

Verstappen a pole pozícióból rajtolt a 2025-ös szezonzáró Abu-Dzabi GP-n

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Amint kialudtak a piros lámpák, Verstappen villámgyorsan reagált és a belső ívre húzodva egy határozott manőverrel megvédte a vezető pozícióját. Az első kanyarba Norris és Piastri előtt érkezett meg, miközben Charles Leclerc remek rajttal felugrott a negyedik helyre. Verstappen mögött azonban már az első körben felborult az erősorrend: Piastri egy bátor manőverrel kívülről megelőzte Norrist. Ez a pozíciócsere ugyanakkor még mindig elég volt ahhoz, hogy a brit a bajnoki címet kézben tartsa.
A futam első nagy fordulata a 23. körben érkezett, amikor Verstappen kiállt a boxba, és kemény keverékű gumikon tért vissza a pályára. A holland második helyre jött vissza, de az élen haladó Piastrira még várt egy kötelező kerékcsere. Közvetlenül ezelőtt azonban komoly zűrzavar alakult ki: a friss kiállás után tempót gyűjtő Norris lekörözte a harmadik helyen haladó Cunodát. A japán versenyző agresszíven védekezett, több irányváltással próbálta tartani a pozíciót, végül pedig kiszorította Norrist a pályáról, amiért a versenybírók megbüntették a japánt.
Max Verstappen tökéletesen rajtolt a pole pozícióból

Max Verstappen tökéletesen rajtolt a pole pozícióból

© Getty Images / Red Bull Content Pool

A három vb-aspiráns az Abu-Dzabi Nagydíj rajtja után

A három vb-aspiráns az Abu-Dzabi Nagydíj rajtja után

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Az újabb fordulatot a 41. kör hozta el: Verstappen látványos támadással visszavette a vezetést a kopott gumikon küzdő Oscar Piastritól, az ausztrál pilóta pedig nem sokkal később ki is állt friss abroncsokért, míg mögöttük Lando Norris haladt a harmadik helyen, frissen felrakott kemény gumikon. A McLaren brit versenyzője ezzel Charles Leclerc korábbi húzására reagált, aki intermediate keverékekre váltott.
Max Verstappen akcióban a Yas Marina pályán

Max Verstappen akcióban a Yas Marina pályán

© Getty Images / Red Bull Content Pool

A leintéshez közeledve azonban egyre tisztábbá vált a kép. Az Abu-Dzabi Nagydíjat Max Verstappen végül nagyon magabiztosan megnyerte, aki sorozatban harmadik és idei nyolcadik győzelmét szerezte. Mögötte Oscar Piastri ért célba másodikként, a dobogó harmadik fokára pedig Lando Norris állhatott fel, amivel a brit bebiztosította pályafutása első világbajnoki címét.
Ezzel a világbajnoki összetett végeredménye elképesztően szoros lett: Verstappen mindössze két ponttal maradt le Norris mögött, annak ellenére, hogy a szezon első felében szinte kilátástalan helyzetben volt. Verstappen igazán büszke lehet teljesítményére, hiszen augusztus óta egy több mint százpontos hátrányt dolgozott le - volt olyan szakasza az évnek, amikor 104 ponttal állt Piastri mögött, hogy aztán végül mégis az ausztrált megelőzve zárja a szezont.
Max Verstappen győzött a 2025-ös szezon utolsó futamán

Max Verstappen győzött a 2025-ös szezon utolsó futamán

© Getty Images / Red Bull Content Pool

"A lehető legtöbbet hoztuk ki ebből a hétvégéből. Mindent megtettünk, amit csak lehetett, így ezen a téren nincs bennem hiányérzet. Nagyon büszke vagyok a csapatra, arra, ahogyan megfordítottuk a helyzetet, és ahogy ilyen pozitív légkört teremtettünk magunk körül. Ennek őszintén örülök. A világbajnoki cím két ponton múlott, ami persze fájó, de remekül éreztük magunkat, különösen az utolsó néhány futamon. Élveztem a szezon végét. Mindig mindent beleadok a csapatért, és a csapat is mindent belead értem – ennél többet nem is kívánhatnék” – mondta el Verstappen a futam után.

Max Verstappen pályafutása 71. győzelmét aratta. Hogyan nézett ki az első győzelme?

7 perc

For Real: Max Verstappen igaz története a csúcsra

Nézd meg, hogyan lett Max Verstappen az F1 legfiatalabb versenyzője és nyertese.

cseh +3

Max Verstappen
Cunoda Juki a 14. helyen zárta pályafutása utolsó futamát az Oracle Red Bull Racing versenyzőjeként, és 11 pontszerzéssel 16. lett az összetettben. Bár a japán pilóta számára nem alakult emlékezetesen az Abu-Dzabi búcsú, teljesítménye mégis szimbolikus pillanatot jelentett: a következő évben már a háttérben, teszt- és fejlesztőpilótaként segíti majd a csapatot.
A testvércsapat, a Visa Cash App Racing Bulls F1 számára sem hozott sok örömet a szezonzáró. Isack Hadjar és Liam Lawson a mezőny hátsó részében küzdöttek, és végül a tizenhetedik, illetve tizennyolcadik helyen futottak be. A fiatal pilótapáros számára azonban mindez a tapasztalatszerzésről szólt, ahogy a teljes idény is, melyben bőven akadtak emlékezetes versenyeik. Isack Hadjar például a Holland Nagydíjon megszerezte pályafutása első dobogós helyezését, az idényt pedig a 11. helyen fejezte be, ami jó ajánlólevélnek bizonyult, hogy jövőre már az Oracle Red Bull Racing csapatában versenyezhessen. Liam Lawson hét pontszerzéssel a 14. helyen fejezte be az idényt.
A konstruktőri tabellán az Oracle Red Bull Racing a McLaren és a Mercedes mögött a harmadik helyen zárta a 2025-ös idényt.

Része a hírnek

Max Verstappen

Already considered one of the greatest drivers in the sport's history, Dutch ace Max Verstappen is now a four-time Formula One world champion.

NetherlandsNetherlands

Yuki Tsunoda

Japan's latest F1 hero, Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing, all the way to Formula One.

JapanJapan

Isack Hadjar

The newest member of Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar has already left his mark on F1, with a podium finish in his rookie year.

FranceFrance

Liam Lawson

Liam Lawson, New Zealand's rising F1 star, is making his mark on the grid as he chases success with Visa Cash App Racing Bulls.

New ZealandNew Zealand
Forma 1
Formula Racing

Vásárold meg a kollekciót