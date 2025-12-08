F1 | Verstappen-győzelemmel zárult a 2025-ös idény Abu-Dzabiban

Egészen 2021-ig kell visszalapozni az F1-naptárban, amikor világbajnoki címről döntő idényzárót rendeztek Yas Marina villanyfényes pályáján Abu-Dzabiban. Akkor Max Verstappen egy utolsó körös drámai előzéssel maga mögé utasította Lewis Hamiltont, és ezzel megszerezte első világbajnoki címét.

A négy évvel ezelőtti szezonzáróhoz képest most az volt a különbség, hogy Max Verstappen mellett a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri is eséllyel pályázott a 2025-ös világbajnoki címre - igaz a feltételek meglehetősen mások voltak. Max Verstappen számára a győzelem sem ért automatikus címvédést, kellett volna hozzá az is, hogy a futam előtt őt 12 ponttal megelőző Lando Norris ne legyen dobogós, míg Piastrinak csak matematikai sansza volt a vb-címre. Ennek kapcsán ITT írtunk részletesebben.

Verstappen, Norris és Piastri küzdöttek a világbajnoki címért a szezonzárón © Getty Images / Red Bull Content Pool

A híres Yas Marina versenypályán rendezett Abu-Dzabi Nagydíjjal lezárult a rendkívül simának induló, aztán elképesztő fordulatokban bővelkedő 2025-ös Formula 1-es szezon. Bár ez volt az utolsó futam, a hangulat itt hágott a tetőfokára, így a mezőny igazi éles küzdelemre készült az éjszakai fények alatt. Az, hogy Verstappen a gyengébb szezonkezdés és a McLaren korai fölénye után egyáltalán versenyben volt, az idény legnagyobb meglepetéseként marad benne a köztudatban, és olyannyira nem számolt ezzel Max és családja sem, hogy édesapja éppen Dél-Afrikában ralizott a hétvégén, édesanyja pedig más elfoglaltságai miatt nem tudott elutazni Abu-Dzabiba – így Verstappen a megszokottnál kisebb családi kísérettel vágott neki a döntőnek.

A versenyhétvége már pénteken jól indult számára, és a lendület a kvalifikáción is kitartott. Verstappen megszerezte a pole pozíciót, ami a szezonban már a nyolcadik, karrierje során pedig a 48. rajtelsősége volt. A Red Bull pilótája két tizedmásodperccel bizonyult gyorsabbnak Norrisnál, míg Piastri a harmadik helyre kvalifikált, és George Russell lett a negyedik. A Q3-ban Verstappen jövő évi csapattársa , Isack Hadjar a kilencedik helyet szerezte meg, míg az egyelőre utolsó Red Bull-futamára készülő Cunoda Juki a tizedik rajtkockát csípte el.

Verstappen a pole pozícióból rajtolt a 2025-ös szezonzáró Abu-Dzabi GP-n © Getty Images / Red Bull Content Pool

Amint kialudtak a piros lámpák, Verstappen villámgyorsan reagált és a belső ívre húzodva egy határozott manőverrel megvédte a vezető pozícióját. Az első kanyarba Norris és Piastri előtt érkezett meg, miközben Charles Leclerc remek rajttal felugrott a negyedik helyre. Verstappen mögött azonban már az első körben felborult az erősorrend: Piastri egy bátor manőverrel kívülről megelőzte Norrist. Ez a pozíciócsere ugyanakkor még mindig elég volt ahhoz, hogy a brit a bajnoki címet kézben tartsa.

A futam első nagy fordulata a 23. körben érkezett, amikor Verstappen kiállt a boxba, és kemény keverékű gumikon tért vissza a pályára. A holland második helyre jött vissza, de az élen haladó Piastrira még várt egy kötelező kerékcsere. Közvetlenül ezelőtt azonban komoly zűrzavar alakult ki: a friss kiállás után tempót gyűjtő Norris lekörözte a harmadik helyen haladó Cunodát. A japán versenyző agresszíven védekezett, több irányváltással próbálta tartani a pozíciót, végül pedig kiszorította Norrist a pályáról, amiért a versenybírók megbüntették a japánt.

Max Verstappen tökéletesen rajtolt a pole pozícióból © Getty Images / Red Bull Content Pool A három vb-aspiráns az Abu-Dzabi Nagydíj rajtja után © Getty Images / Red Bull Content Pool

Az újabb fordulatot a 41. kör hozta el: Verstappen látványos támadással visszavette a vezetést a kopott gumikon küzdő Oscar Piastritól, az ausztrál pilóta pedig nem sokkal később ki is állt friss abroncsokért, míg mögöttük Lando Norris haladt a harmadik helyen, frissen felrakott kemény gumikon. A McLaren brit versenyzője ezzel Charles Leclerc korábbi húzására reagált, aki intermediate keverékekre váltott.

Max Verstappen akcióban a Yas Marina pályán © Getty Images / Red Bull Content Pool

A leintéshez közeledve azonban egyre tisztábbá vált a kép. Az Abu-Dzabi Nagydíjat Max Verstappen végül nagyon magabiztosan megnyerte, aki sorozatban harmadik és idei nyolcadik győzelmét szerezte. Mögötte Oscar Piastri ért célba másodikként, a dobogó harmadik fokára pedig Lando Norris állhatott fel, amivel a brit bebiztosította pályafutása első világbajnoki címét.

Ezzel a világbajnoki összetett végeredménye elképesztően szoros lett: Verstappen mindössze két ponttal maradt le Norris mögött, annak ellenére, hogy a szezon első felében szinte kilátástalan helyzetben volt. Verstappen igazán büszke lehet teljesítményére, hiszen augusztus óta egy több mint százpontos hátrányt dolgozott le - volt olyan szakasza az évnek, amikor 104 ponttal állt Piastri mögött, hogy aztán végül mégis az ausztrált megelőzve zárja a szezont.

Max Verstappen győzött a 2025-ös szezon utolsó futamán © Getty Images / Red Bull Content Pool

"A lehető legtöbbet hoztuk ki ebből a hétvégéből. Mindent megtettünk, amit csak lehetett, így ezen a téren nincs bennem hiányérzet. Nagyon büszke vagyok a csapatra, arra, ahogyan megfordítottuk a helyzetet, és ahogy ilyen pozitív légkört teremtettünk magunk körül. Ennek őszintén örülök. A világbajnoki cím két ponton múlott, ami persze fájó, de remekül éreztük magunkat, különösen az utolsó néhány futamon. Élveztem a szezon végét. Mindig mindent beleadok a csapatért, és a csapat is mindent belead értem – ennél többet nem is kívánhatnék” – mondta el Verstappen a futam után.

Cunoda Juki a 14. helyen zárta pályafutása utolsó futamát az Oracle Red Bull Racing versenyzőjeként, és 11 pontszerzéssel 16. lett az összetettben. Bár a japán pilóta számára nem alakult emlékezetesen az Abu-Dzabi búcsú, teljesítménye mégis szimbolikus pillanatot jelentett: a következő évben már a háttérben, teszt- és fejlesztőpilótaként segíti majd a csapatot.

A testvércsapat, a Visa Cash App Racing Bulls F1 számára sem hozott sok örömet a szezonzáró. Isack Hadjar és Liam Lawson a mezőny hátsó részében küzdöttek, és végül a tizenhetedik, illetve tizennyolcadik helyen futottak be. A fiatal pilótapáros számára azonban mindez a tapasztalatszerzésről szólt, ahogy a teljes idény is, melyben bőven akadtak emlékezetes versenyeik. Isack Hadjar például a Holland Nagydíjon megszerezte pályafutása első dobogós helyezését, az idényt pedig a 11. helyen fejezte be, ami jó ajánlólevélnek bizonyult, hogy jövőre már az Oracle Red Bull Racing csapatában versenyezhessen. Liam Lawson hét pontszerzéssel a 14. helyen fejezte be az idényt.

A konstruktőri tabellán az Oracle Red Bull Racing a McLaren és a Mercedes mögött a harmadik helyen zárta a 2025-ös idényt.