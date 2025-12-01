F1 | Verstappen a Katari GP-t is behúzta, él a vb-reménye a szezonzárón

A 2025-ös Formula 1-idény utolsó előtti versenyhétvégéje nem úgy indult, hogy a nyári szünet óta a vb-ponthátrányát emberfeletti módon faragó Max Verstappen számára megmaradhat még a címvédés reménye a szezonzáróra. Az Oracle Red Bull Racing pilótája egész hétvégén küszködött autója beállításaival - pattogással, alulkormányzottsággal és túlkormányzottsággal egyaránt -, és a sprintidőmérőn csak a hatodik helyet szerezte meg, a sprintfutamon negyedikként zárt, majd a Katari Nagydíj kvalifikációján a harmadik legjobb időt futotta, így a versenyt a második rajtsorból, George Russell mellől kezdhette. A pole pozíció Oscar Piastrié lett, mellőle pedig a vb-összetettben vezető csapattárs, Lando Norris indulhatott. A harmadik sort Kimi Antonelli (Mercedes) és a remek formában versenyző Isack Hadjar (Cash App Racing Bulls) foglalta el.

Verstappen jól rajtolt Katarban © Getty Images / Red Bull Content Pool

A futam előtt fontos tényező volt, hogy a Pirelli előírta: egy gumiszett legfeljebb 25 körig használható – ebbe beleszámítanak az edzés- és időmérős, valamint a safety car mögötti körök is. Kivételt csak a felvezető kör és a levezető kör jelentett. Mindez garantálta, hogy a versenyzőknek legalább két kiállást kötelezően be kell iktatniuk, ami jelentősen megnyitotta a stratégiai lehetőségeket.

A rajt remekül sikerült Verstappennek, és már az első kanyarban megelőzte Norrist, majd visszaverte a brit ellentámadását. Piastri szintén jól kapta el a rajtot, és megtartotta vezető pozícióját. Kicsivel hátrébb Lewis Hamilton három pozíciót javított, megelőzve a Racing Bulls pilótáját, Liam Lawsont is, bár a fiatal új-zélandi gyorsan visszavette a helyét. Hadjar eközben a hatodik helyről a nyolcadikra csúszott vissza.

Verstappen megelőzte Norrist a katari rajtot követően © Getty Images / Red Bull Content Pool

A folytatásban Verstappen a Red Bull balanszváltozására panaszkodott, és a hatodik körben már kétmásodperces hátrányban volt a vezető Piastri mögött, miközben négy másodperccel előzte Norrist.

A hetedik körben aztán jött az incidens: Hülkenberg támadta Gaslyt, azonban az ütközés következtében mindkettejüknek kiszakadt egy-egy gumija. A történtek miatt pályára hajtott a Safety Car, ami komoly tumultust okozott a bokszutcában, hiszen a két McLarenen kívül mindenki kereket cserélt.

A káoszt követően a Safety Car mögötti top 10 sorrendje így alakult: Piastri, Norris, Verstappen, Sainz, Antonelli, Alonso, Hadjar, Russell, Leclerc, Bearman.

A verseny a 11. körben folytatódott. Piastri remekül indult újra, sikerrel védekezett Norris ellen, és Max is túl messze volt ahhoz, hogy megtámadja a britet. A 15. körre az ausztrál előnye két másodpercre nőtt csapattársa előtt, míg Verstappen további négymásodperces lemaradásban volt. A trió külön figyelmet kapott, hiszen épp ők hárman küzdöttek a világbajnoki címért, és kisvártatva le is szakították magukról a mezőny többi részét, majd Verstappen a 17. kör környékén elkezdett gyorsulni.

A pályán kialakult monotóniát Piastri törte meg, amikor a 24. kör végén kijött a kötelező kerékcserére, és új medium gumit kapott. Norris egy körrel később követte, így Verstappen átvette a vezetést Sainz és Antonelli előtt. Piastri az ötödik helyre tért vissza, Norris pedig közvetlenül csapattársa mögé, Max ekkor szinte repült a katari aszfaltcsíkon.

Verstappen a 17. kör környékén rákapcsolt Katarban © Rudy Carezzevoli/Getty Images

Piastri az új gumik felmelegítése után elkezdte közelíteni Antonellit, majd a 30. körben DRS segítségével az első kanyarban meg is előzte, és átvette a harmadik helyet. A Mercedes újoncának tükrében ezután már Norris tűnt fel: érkezett is a támadás, ám Kimi Antonelli sikeresen kivédekezte.

A 32. kör végén újabb tömeges bokszkiállás jött: elsőként Verstappen állt ki kemény keverékért, majd sorban mindenki más is. Piastri és Norris így visszavették a vezetést, Max pedig harmadikként tért vissza a pályára.

A 35. körben Piastri közel öt másodperccel vezetett Norris előtt, Verstappen pedig további négy másodperccel volt lemaradva. Norris ekkor a csapatát kérte, vizsgálják meg az autó alját, mert félt, hogy egy korábbi hibánál megsérült a padlólemeze - emiatt Lando hátránya hat másodpercre nőtt Piastri mögött, miközben Max kettőre megközelítette a britet.

A címvédő ezt követően tovább zárkózott Norrisra, akit a McLaren figyelmeztetett a túlmelegedő gumikra, miközben Piastri már hétmásodperces előnnyel menetelt az élen.

Max a 42. körre utolérte Landót, miközben Piastri kiállt kemény gumikért, így Norris és Verstappen átvették az első két helyet.

A 44. kör végére Verstappen már közvetlenül Norris mögött volt, ám a brit ekkor a bokszba menekült friss gumikért, így a holland az élről kezdhetett el hajrázni, míg a brit az ötödik helyre tért vissza, ráadásul hibázott is.

A 47. körben Max már 14,5 másodperccel vezetett Piastri előtt, és a McLaren rádión közölte az ausztrállal, hogy körönként egy másodperccel kéne gyorsabbnak lennie a négyszeres világbajnoknál, de a pilótától érkező sóhaj mindent elmondott arról, hogy ez lehetetlen küldetés. Norris az 50. körben utolérte Antonellit, de támadási lehetőség nem adódott a célegyenesben.

Hadjart az 55. körben érte utol a balszerencse, s mivel a Racing Bulls defektet kapott, fokozatosan visszaesett, majd feladta a versenyt. Norris az 56. körben végül kihasználta Antonelli hibáját, aki túl szélesen fordult, így a brit megszerezte a negyedik helyet.

Verstappen elképesztő győzelmet aratott a Katari Nagydíjon © Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen eközben magabiztosan szelte át elsőként a célvonalat, megszerezve idei hetedik győzelmét – amely egyben pályafutása jubileumi, 70. sikere. A dobogóra Piastri és Sainz állhattak fel még, míg mögöttük Norris, Antonelli, Russell, Alonso, Leclerc, Lawson és Cunoda érkeztek meg a pontszerző helyeken.

"Hihetetlen verseny volt számunkra, mely főként annak köszönhető, hogy jó döntést hoztunk a safety car alatti kiállással. Örülök a győzelemnek, nagyot harcoltunk. Nehéz futam volt, de sikerült nyerni, és ez a legfontosabb. A világbajnoki címről pedig csak annyit tudok mondani, hogy innentől kezdve minden lehetséges, meglátjuk, mit hoz a szezonzáró” – értékelt a futam után Verstappen.

Verstappen megynerte a Katari Nagydíjat és tovább küzd ötödik vb-címéért © Getty Images / Red Bull Content Pool

Győzelmével és a verseny alakulásával Verstappen megelőzte Piastrit az összetettben, és felkapaszkodott a második helyre, hátránya pedig 12 pontra olvadt az élen álló Norris mögött. A világbajnoki cím tehát nyitott maradt az Abu-Dzabi idényzáróra, így Verstappen a sírból visszahozva harcolhat azért, hogy ötszörös győztes legyen.

A mindent eldöntő Abu-Dzabi Nagydíjra december 7-én, 14 órakor kerül sor.